Janmashtami 2025 Vrat Guidelines by Premanand Ji Maharaj &amp; Bhog for Laddu Gopal प्रेमानंद जी महाराज से जानें जन्माष्टमी व्रत के नियम, लड्डू गोपाल को लगाएं ये विशेष भोग
Janmashtami 2025: हर धार्मिक उत्सव की तरह जन्माष्टमी पर भी कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। ऐसे में इस दिन अगर कुछ खास बातों का ध्यान ना रखा जाए, तो व्रत और पूजा खंडित भी हो सकती है।

Anmol ChauhanWed, 13 Aug 2025 08:52 AM
बेहद खास है जन्माष्टमी का त्यौहार

हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत महत्व रखता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु पृथ्वीलोक पर श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे। इस दिन देशभर में जन्माष्टमी की धूम मची रहती है। भक्त भगवान कृष्ण की पूजा में लीन रहते हैं और कई तो सारा दिन उपवास भी रखते हैं।

नियमों का पालन है जरूरी

हर धार्मिक उत्सव की तरह जन्माष्टमी पर भी कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर जन्माष्टमी का दिन बहुत पावन होता है। ऐसे में इस दिन अगर कुछ खास बातों का ध्यान ना रखा जाए, तो व्रत और पूजा खंडित भी हो सकती है।

भगवान कृष्ण की पूजा करें

जन्माष्टमी का दिन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। ऐसे में आपको सारा दिन भगवान का स्मरण करना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आप जन्माष्टमी का व्रत भी ना रख रहे हों, तो कम से कम इस दिन भगवान की पूजा सच्चे मन से जरूर करें।

लड्डू गोपाल का शृंगार करें

अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान हैं, तो जन्माष्टमी के दिन उनका विशेष शृंगार करें। फूलों, नए वस्त्रों, आभूषणों और चंदन के लेप से प्रभु को आनंदित करें।

प्रभु का नाम जप करें

प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन आपको सारा समय केवल प्रभु के चिंतन में ही बिताना चाहिए। आप प्रभु का भजन, कीर्तन कर सकते हैं या सारा दिन नाम जप कर सकते हैं। इस दिन प्रभु की लीलाओं को सुनें, देखें और उन्हीं का चिंतन करें।

तामसिक चीजों से बनाएं दूरी

जन्माष्टमी के दिन तामसिक आहार और व्यवहार दोनों से दूरी बनाए रखें। क्रोध, काम, लोभ जैसी तामसिक प्रवृत्तियों से दूर रहें और सात्विक चिंतन से प्रभु का नाम जप करें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि उपवास का अर्थ केवल तामसिक आहार से दूरी नहीं है, बल्कि ऐसे व्यवहार से भी दूरी रखना है जो आपको प्रभु से दूर ले कर जाता हो।

मंदिर में दर्शन करें

प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन मंदिर में दर्शन करना बहुत फलदायी होता है। कोशिश करें कि सुबह या शाम एक बार मंदिर में प्रभु के दर्शन जरूर कर आएं। इसके अलावा पूरे विधि-विधान के साथ पूजा करना भी बहुत महत्व रखता है।

लड्डू गोपाल को लगाएं विशेष भोग

जन्माष्टमी के दिन प्रभु के लिए विशेष भोग जरूर बनाएं। प्रभु को माखन-मिश्री का प्रसाद बहुत पसंद है। इसके अलावा कई घरों में पंजीरी, दही से बने श्रीखंड और चावल से बने मालपूए का भोग भी प्रभु को अर्पित किया जाता है। जो भी बनाएं वो साफ-सफाई का ध्यान रखते हुए पूरे सात्विक तरीके से बनाएं।

