प्रेमानंद जी महाराज से जानें जन्माष्टमी व्रत के नियम, लड्डू गोपाल को लगाएं ये विशेष भोग

तामसिक चीजों से बनाएं दूरी

जन्माष्टमी के दिन तामसिक आहार और व्यवहार दोनों से दूरी बनाए रखें। क्रोध, काम, लोभ जैसी तामसिक प्रवृत्तियों से दूर रहें और सात्विक चिंतन से प्रभु का नाम जप करें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि उपवास का अर्थ केवल तामसिक आहार से दूरी नहीं है, बल्कि ऐसे व्यवहार से भी दूरी रखना है जो आपको प्रभु से दूर ले कर जाता हो।