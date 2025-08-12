Janmashtami 2025 special Laddu Gopal dress designs 4 colours to avoid जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को पहनाएं ये 7 सुंदर पोशाक, भूलकर भी ना लें 4 रंग!
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलजन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को पहनाएं ये 7 सुंदर पोशाक, भूलकर भी ना लें 4 रंग!

जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को पहनाएं ये 7 सुंदर पोशाक, भूलकर भी ना लें 4 रंग!

Janmashtami 2025: जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का शृंगार ही नहीं बल्कि उनकी पोशाक भी स्पेशल होती है। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं, तो उनके लिए आप सुंदर सी पोशाक बनवा सकती हैं।

Anmol ChauhanTue, 12 Aug 2025 09:18 AM
1/8

लड्डू गोपाल के लिए सुंदर पोशाक

जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को विशेष रूप से तैयार किया जाता है। सिर्फ उनका शृंगार ही नहीं बल्कि उनकी पोशाक भी स्पेशल होती है। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं, तो उनके लिए आप सुंदर सी पोशाक बनवा सकती हैं या बाजार ले रेडीमेड भी ला सकती हैं। यहां हम आपको कुछ सुंदर डिजाइन और कलर दिखा रहे हैं। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि कौन से रंग की पोशाक चुनें और कौनसा रंग भूलकर भी ना लें। (All Images credit- Pinterest)

2/8

नेट की सुंदर पोशाक

अपने छोटे से लड्डू गोपाल के लिए आप नेट फैब्रिक की ये सुंदर सी पोशाक बनवा सकती हैं। इसमें आसमानी और पीले रंग का सुंदर कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा ये पोशाक फ्रिल डिजाइन वाली है, जो देखने में बहुत ही स्पेशल लगेगी।

3/8

पीतांबर पोशाक

जन्माष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण को पीले रंग की पोशाक पहनाना बहुत शुभ माना जाता है। आप लड्डू गोपाल के लिए पीले रंग के वस्त्र ला सकती हैं या फिर कुछ इस तरह से पीले और हरे रंग का खूबसूरत कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकती हैं।

4/8

लेयर्ड पोशाक लाएं

लड्डू गोपाल के लिए आप हेवी लेयर्ड पोशाक भी ला सकती हैं। ये देखने में बहुत ज्यादा प्यारा लगती है। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बेहद सुंदर है और पूरी पोशाक पर सितारों का वर्क है। जन्माष्टमी जैसे खास मौके लिए ये परफेक्ट रहेगी।

5/8

पेस्टल ग्रीन पोशाक

जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल के लिए आप पेस्टल ग्रीन रंग की पोशाक भी ले सकती हैं। ये भी बेहद शुभ माना जाता है और देखने में काफी सुंदर लगता है। ऑर्गेंजा या नेट का फैब्रिक ले कर आप ऐसी पोशाक स्टिच भी करा सकती हैं। इसका मल्टीकलर बॉर्डर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है।

6/8

गुलाबी पोशाक लें

लड्डू गोपाल के लिए हल्के गुलाबी रंग की पोशाक भी अच्छी रहेगी। ये सुंदर भी बहुत लगती है और ये रंग भी धार्मिक रूप से बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ आसमानी रंग भी है, जो पोशाक को और भी खूबसूरत बना रहा है। बाजार में ऐसी पोशाक बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं।

7/8

नीली और रानी पिंक पोशाक

ये नीले रंग की पोशाक भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है और जन्माष्टमी जैसे पावन मौके के लिए परफेक्ट रहेगी। नीला रंग वैसे भी लड्डू गोपाल को प्रिय माना जाता है। इसके साथ ब्राइट पिंक और भी खूबसूरत लगेगा।

8/8

भूलकर भी ना पहनाएं इन रंगों की पोशाक

लड्डू गोपाल के लिए कुछ रंगों की पोशाक भूलकर भी नहीं लेनी चाहिए, जैसे- काला, गाढ़ा भूरा या फिर ग्रे रंग। ये रंग नकारात्मकता, आलस्य और थकावट के प्रतीक मानें जाते हैं और बालगोपल की चंचलता और सुंदरता के साथ मेल नहीं खाते। इसके अलावा ज्यादा गाढ़े लाल रंग के वस्त्र भी पहनाने से बचना चाहिए।

Janmashtami