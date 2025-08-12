जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को पहनाएं ये 7 सुंदर पोशाक, भूलकर भी ना लें 4 रंग!

लड्डू गोपाल के लिए सुंदर पोशाक

जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को विशेष रूप से तैयार किया जाता है। सिर्फ उनका शृंगार ही नहीं बल्कि उनकी पोशाक भी स्पेशल होती है। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं, तो उनके लिए आप सुंदर सी पोशाक बनवा सकती हैं या बाजार ले रेडीमेड भी ला सकती हैं। यहां हम आपको कुछ सुंदर डिजाइन और कलर दिखा रहे हैं। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि कौन से रंग की पोशाक चुनें और कौनसा रंग भूलकर भी ना लें। (All Images credit- Pinterest)