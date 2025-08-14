जन्माष्टमी पर सोने सी चमक उठेगी लड्डू गोपाल की मूर्ति, देखें साफ करने के तरीके

लड्डू गोपाल को ऐसे साफ करें

जन्माष्टमी का इंतजार हर कृष्ण भक्त को बड़ी बेसब्री से रहता है। इस दिन लड्डू गोपाल का विशेष रूप से शृंगार किया जाता है और उन्हें नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं। हालांकि लड्डू गोपाल की पुरानी मूर्ति कई बार काली और बेरंग पड़ जाती है। उसे जितना भी साफ कर लो, उसमें चमक नहीं आती। आज हम आपको कुछ घरेलू टिप्स बता रहे हैं, जिनकी मदद से आपकी लड्डू गोपाल की प्रतिमा एकदम नए जैसी चमकने लगेगी।