जन्माष्टमी पर सोने सी चमक उठेगी लड्डू गोपाल की मूर्ति, देखें साफ करने के तरीके

जन्माष्टमी का इंतजार हर कृष्ण भक्त को बड़ी बेसब्री से रहता है। इस दिन लड्डू गोपाल का विशेष रूप से शृंगार किया जाता है और उन्हें नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं। हालांकि लड्डू गोपाल की पुरानी मूर्ति कई बार काली और बेरंग पड़ जाती है। उसे जितना भी साफ कर लो, उसमें चमक नहीं आती। आज हम आपको कुछ घरेलू टिप्स बता रहे हैं, जिनकी मदद से आपकी लड्डू गोपाल की प्रतिमा एकदम नए जैसी चमकने लगेगी।
रसोई में इस्तेमाल किया जाने वाला बेकिंग सोडा आपकी मूर्ति को चमका सकता है। इसके लिए बस बेकिंग सोडा में थोड़ा सा नींबू डालकर एक पेस्ट बना लें। अब लड्डू गोपाल की मूर्ति पर इसे अच्छी तरह लगाएं और लगभग 20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद किसी कपड़े से रगड़ते हुए मूर्ति को साफ करें और फिर पानी से धो लें।
सिरका और नमक भी एक अच्छा क्लीनर है। बस सिरका और नमक मिलाकर एक घोल सा बना लें। इसे लड्डू गोपाल की मूर्ति पर लगाएं और लगभग बीस मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद किसी कपड़े या हाथों से रगड़ते हुए मूर्ति को साफ कर लें।
नींबू और दही दोनों एसिडिक होते हैं, जिस वजह से ये लड्डू गोपाल की मूर्ति को अच्छी तरह साफ कर सकते हैं। इसके लिए दही में नींबू का रस मिलाकर एक पेस्ट बनाएं और मूर्ति पर लगाकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद रगड़ते हुए मूर्ति को साफ कर लें।
टमाटर का रस भी आपकी मूर्ति को चमका सकता है। दरअसल ये खट्टा और एसिडिक होता है, जिस वजह से ये डीप क्लीनिंग कर सकता है। इसके लिए बस टमाटर को आधा काटें, फिर इससे रगड़ते हुए मूर्ति पर लगाएं। अब इसे कुछ देर के लिए यूं ही छोड़ दें। इसके बाद साफ पानी से रगड़ते हुए मूर्ति को साफ कर लें।
बेसन की उबटन से भी आपके लड्डू गोपाल एकदम चमक उठेंगे। इसके लिए एक चम्मच बेसन में नींबू का रस और चुटकी भर हल्दी मिलाएं। अब इस उबटन को लड्डू गोपाल की मूर्ति पर लगाकर कुछ देर छोड़ दें। फिर इसके बाद रगड़ते हुए मूर्ति की सफाई कर लें।
मूर्ति को चमकाने का सबसे आसान तरीका है कि एक नींबू को बीच से काट लें। अब इसे मूर्ति पर रगड़ते हुए उसे साफ कर लें। आप पीसी हुई चीनी को नींबू पर लगाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी नींबू का रस लग जाए, तो 20 मिनट के लिए मूर्ति को ऐसे ही छोड़ दें। पानी से धोते ही वो एकदम चमक उठेगी।