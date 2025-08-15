janmashtami 2025 rangoli designs 7 best easy rangoli designs to welcome krishna murli morpankh makhan rangoli patterns कृष्ण जन्माष्टमी पर घर के आंगन में बनाएं बेस्ट रंगोली डिजाइन, कान्हा जी हो जाएंगे प्रसन्न
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलकृष्ण जन्माष्टमी पर घर के आंगन में बनाएं बेस्ट रंगोली डिजाइन, कान्हा जी हो जाएंगे प्रसन्न

कृष्ण जन्माष्टमी पर घर के आंगन में बनाएं बेस्ट रंगोली डिजाइन, कान्हा जी हो जाएंगे प्रसन्न

Janmashtami Rangoli Designs : आप अगर कान्हा का स्वागत करने के लिए कोई यूनिक आकर्षक रंगोली डिजाइन खोज रहे हैं तो ये मोर पंख रंगोली, माखन मटकी रंगोली, बांसुरी रंगोली और फूलों की रंगोली जैसे लेटेस्ट रंगोली डिजाइन आपको पसंद आ सकते हैं।

Manju MamgainFri, 15 Aug 2025 09:16 PM
1/7

कृष्ण जन्माष्टमी के बेस्ट रंगोली डिजाइन

श्रीकृष्ण के भक्तों का इंतजार कुछ ही पलों में खत्म होने वाला है। देशभर में इस साल कल यानी 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। कान्हा का स्वागत करने के लिए नंद गोपाल के भक्तों ने अपनी ज्यादातर तैयारियां पूरी कर ली होंगी। लेकिन आप अगर कान्हा का स्वागत करने के लिए कोई यूनिक आकर्षक रंगोली डिजाइन खोज रहे हैं तो ये मोर पंख रंगोली, माखन मटकी रंगोली, बांसुरी रंगोली और फूलों की रंगोली जैसे लेटेस्ट रंगोली डिजाइन आपको पसंद आ सकते हैं। Pic Credit: Pinterest

2/7

श्रीकृष्ण की छवि वाली फूलों की रंगोली

फूलों को शुभ माना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर कान्हा का स्वागत करने के लिए आप घर के आंगन में फूलों की मदद से श्रीकृष्ण की छवि बना सकते हैं। Pic Credit: Pinterest

3/7

माखन की मटकी वाली रंगोली

भगवान श्रीकृष्ण को माखन बेहद प्रिय था। जिसे चुराने वो गोपियों के घर तक चले जाया करते थे। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर कान्हा का प्रिय माखन आप अपनी रंगोली में उतार सकती हैं। Pic Credit: Pinterest

4/7

लड्डू गोपाल के चरणों वाली यूनिक रंगोली डिजाइन

अगर आप जन्माष्टमी पर घर के आंगन में या मंदिर में खूबसूरत रंगोली बनाकर लड्डू गोपाल के चरण घर में प्रवेश करवाना चाहते हैं, तो इस तरह का यूनिक रंगोली डिजाइन बना सकते हैं। Pic Credit: Gunjan Bundela Pinterest

5/7

मोर पंख और बांसुरी वाली रंगोली

कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आप घर के मंदिर में या आंगन में इस तरह की मोर पंख और बांसुरी वाली रंगोली बना सकते हैं। इस तरह की रंगोली देखने में बेहद आकर्षक लगती है। Pic Credit: Rangoli by Sakshi Pinterest

6/7

जन्माष्टमी यूनिक रंगोली डिजाइन

जन्माष्टमी के मौके पर अगर आप यूनिक रंगोली डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से रंगोली से कृष्ण का पोर्ट्रेट बनाकर नीचे जले हुए दीपक रख सकते हैं। Pic Credit: Pinterest

7/7

मोरपंख रंगोली

कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए हरे रंग का उपयोग करते हुए मोरपंख वाली आकर्षक रंगोली भी बनाई जा सकती है। आप इस रंगोली की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बीच में 'कृष्णा' जरूर लिखें। Pic Credit: Pinterest

Janmashtami krishna Janmashtami