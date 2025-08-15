कृष्ण जन्माष्टमी पर घर के आंगन में बनाएं बेस्ट रंगोली डिजाइन, कान्हा जी हो जाएंगे प्रसन्न

श्रीकृष्ण के भक्तों का इंतजार कुछ ही पलों में खत्म होने वाला है। देशभर में इस साल कल यानी 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। कान्हा का स्वागत करने के लिए नंद गोपाल के भक्तों ने अपनी ज्यादातर तैयारियां पूरी कर ली होंगी। लेकिन आप अगर कान्हा का स्वागत करने के लिए कोई यूनिक आकर्षक रंगोली डिजाइन खोज रहे हैं तो ये मोर पंख रंगोली, माखन मटकी रंगोली, बांसुरी रंगोली और फूलों की रंगोली जैसे लेटेस्ट रंगोली डिजाइन आपको पसंद आ सकते हैं। Pic Credit: Pinterest
फूलों को शुभ माना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर कान्हा का स्वागत करने के लिए आप घर के आंगन में फूलों की मदद से श्रीकृष्ण की छवि बना सकते हैं। Pic Credit: Pinterest
भगवान श्रीकृष्ण को माखन बेहद प्रिय था। जिसे चुराने वो गोपियों के घर तक चले जाया करते थे। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर कान्हा का प्रिय माखन आप अपनी रंगोली में उतार सकती हैं। Pic Credit: Pinterest
अगर आप जन्माष्टमी पर घर के आंगन में या मंदिर में खूबसूरत रंगोली बनाकर लड्डू गोपाल के चरण घर में प्रवेश करवाना चाहते हैं, तो इस तरह का यूनिक रंगोली डिजाइन बना सकते हैं। Pic Credit: Gunjan Bundela Pinterest
कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आप घर के मंदिर में या आंगन में इस तरह की मोर पंख और बांसुरी वाली रंगोली बना सकते हैं। इस तरह की रंगोली देखने में बेहद आकर्षक लगती है। Pic Credit: Rangoli by Sakshi Pinterest
जन्माष्टमी के मौके पर अगर आप यूनिक रंगोली डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से रंगोली से कृष्ण का पोर्ट्रेट बनाकर नीचे जले हुए दीपक रख सकते हैं। Pic Credit: Pinterest
कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए हरे रंग का उपयोग करते हुए मोरपंख वाली आकर्षक रंगोली भी बनाई जा सकती है। आप इस रंगोली की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बीच में 'कृष्णा' जरूर लिखें। Pic Credit: Pinterest