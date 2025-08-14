कान्हा की झांकी सजा रहीं तो इन 6 चीजों को जरूर पास रखें, तभी पूरी होगी सजावट

जन्माष्टमी का उत्सव कान्हा की झांकी के बिना अधूरा है। हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। मंदिर से लेकर घरों और जेलों में भव्य झांकी सजाई जाती है। इस साल अगर आप भी घर में झांकी सजाना चाहते हैं तो खास तरह की थीम को चुन सकते हैं। साथ ही डिजाइन भी पहले से ही डिसाइड कर लें। लेकिन वृंदावन, ब्रज मंडल की झांकी सजाने में इन 6 चीजों को रखना ना भूलें। नहीं तो झांकी की आभा पूरी नहीं होगी।
कान्हा की बाल लीलाएं उनकी गायों के बिना अधूरी है। जिन्हें चराने वो हर रोज ग्वालों संग जाते थे। तो अपनी झांकी में गायों को जरूर आसपास रखें।
सुंदर ब्रज की झांकी सजा रहे हैं तो मोर और मोरपंख को जरूर सजावट में जगह दें। ये चीजें ना केवल कान्हा को प्रिय हैं बल्कि मोर के बिना ब्रज की झांकी भी अधूरी सी दिखेगी।
कान्हा की बाल लीला गोपियों की माखन की मटकी को फोड़ने और उन्हें अद्भुत बाल लीलाओं में उलझाने की है। तो झांकी में माखन की मटकी जरूर रखें। साथ ही गोपियों की मूर्ति या फोटो को भी जरूर लगाएं।
कान्हा जी को झांकी में स्थान देना है तो प्यारे से झूले पर जरूर बैठाएं। कन्हैया को झूला अति प्रिय है। इसलिए झूला जरूर सजाकर पास रखें। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
कान्हा जी की झांकी सजा रहे हैं तो एक मूर्ति या फोटो राधा संग कान्हा की जरूर रखें। राधा के बिना कान्हा अधूरे हैं और उनकी उपस्थिति ही कन्हैया को प्रसन्न करती है।
कन्हैया की सजावट मुरली के साथ ही पूरी होती है। तो झांकी में लड्डू गोपाल को बैठा रहे हैं तो साथ में मुरली यानी बांसुरी जरूर पास रखें।