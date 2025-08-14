janmashtami 2025 must put 6 things in jhanki decoration at home for kanha ji blessings कान्हा की झांकी सजा रहीं तो इन 6 चीजों को जरूर पास रखें, तभी पूरी होगी सजावट
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलकान्हा की झांकी सजा रहीं तो इन 6 चीजों को जरूर पास रखें, तभी पूरी होगी सजावट

कान्हा की झांकी सजा रहीं तो इन 6 चीजों को जरूर पास रखें, तभी पूरी होगी सजावट

Jhanki Decoration Ideas: जन्माष्टमी के उत्सव पर घर में कान्हा जी की झांकी सजा रहे हैं तो उनकी पूरी कृपा पाने के लिए इन 6 चीजों को झांकी में जरूर सजाएं। तभी कन्हैया का ब्रजमंडल पूरा होगा और उनकी कृपा सबको मिलेगी।

AparajitaThu, 14 Aug 2025 11:48 AM
1/7

कान्हा की झांकी इन चीजों के बिना है अधूरी

जन्माष्टमी का उत्सव कान्हा की झांकी के बिना अधूरा है। हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। मंदिर से लेकर घरों और जेलों में भव्य झांकी सजाई जाती है। इस साल अगर आप भी घर में झांकी सजाना चाहते हैं तो खास तरह की थीम को चुन सकते हैं। साथ ही डिजाइन भी पहले से ही डिसाइड कर लें। लेकिन वृंदावन, ब्रज मंडल की झांकी सजाने में इन 6 चीजों को रखना ना भूलें। नहीं तो झांकी की आभा पूरी नहीं होगी।

2/7

कन्हैया की गैया

कान्हा की बाल लीलाएं उनकी गायों के बिना अधूरी है। जिन्हें चराने वो हर रोज ग्वालों संग जाते थे। तो अपनी झांकी में गायों को जरूर आसपास रखें।

3/7

मोर और मोरपंख

सुंदर ब्रज की झांकी सजा रहे हैं तो मोर और मोरपंख को जरूर सजावट में जगह दें। ये चीजें ना केवल कान्हा को प्रिय हैं बल्कि मोर के बिना ब्रज की झांकी भी अधूरी सी दिखेगी।

4/7

माखन की मटकी और गोपियां

कान्हा की बाल लीला गोपियों की माखन की मटकी को फोड़ने और उन्हें अद्भुत बाल लीलाओं में उलझाने की है। तो झांकी में माखन की मटकी जरूर रखें। साथ ही गोपियों की मूर्ति या फोटो को भी जरूर लगाएं।

5/7

झूला

कान्हा जी को झांकी में स्थान देना है तो प्यारे से झूले पर जरूर बैठाएं। कन्हैया को झूला अति प्रिय है। इसलिए झूला जरूर सजाकर पास रखें। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

6/7

राधा संग कान्हा

कान्हा जी की झांकी सजा रहे हैं तो एक मूर्ति या फोटो राधा संग कान्हा की जरूर रखें। राधा के बिना कान्हा अधूरे हैं और उनकी उपस्थिति ही कन्हैया को प्रसन्न करती है।

7/7

मुरली

कन्हैया की सजावट मुरली के साथ ही पूरी होती है। तो झांकी में लड्डू गोपाल को बैठा रहे हैं तो साथ में मुरली यानी बांसुरी जरूर पास रखें।

Janmashtami