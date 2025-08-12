कृष्ण जन्माष्टमी पर ऐसे सजाएं माखन मटकी और दही हांडी, कम पैसों में सजावट देख हर कोई होगा हैरान

भारत में कृष्ण जन्माष्टमी 2025 का त्योहार बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग कान्हा को ही नहीं बल्कि उनकी माखन मटकी और दही हांडी की मटकी को भी बेहद खूबसूरत तरीके से सजाते हैं। इस दिन कई जगह मटकी फोड़ प्रतियोगिता भी रखी जाती है, जिसके लिए लोग मटकी सजाने से लेकर फोड़ने तक के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अगर आप भी इस कृष्ण जन्माष्टमी अपनी मटकी को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाना चाहते हैं तो ये बजट फ्रेंडली टिप्स आपके काम आ सकते हैं।
साधारण सी मटकी को खूबसूरत रंगों और फूलों से सजाना एक कला है। जिसके लिए आप घर पर ही मौजूद कुछ चीजों की मदद ले सकते हैं। मटकी सजाने के इस तरीके से आपको ना तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही ज्यादा खर्च।
मटकी सजाने के लिए गोटा-पट्टी लेस और कांच की मदद ली जा सकती है। इस तरह मटकी सजाने के लिए मटकी पर अपना पसंदीदा रंग करने के बाद बीच में गोटा पट्टी से लेयर बनाएं। अब छोटे-छोटे शीशे के टुकड़े थोड़ी दूर लगाकर गोटे के नीचे लगाएं। इस टिप्स को फॉलो करके आपकी दही हांडी मटकी मिनटों में खूबसूरत लगने लगेगी।
कुंदन की जूलरी ज्यादातर लोगों को पसंद होती है। तो इस कृष्ण जन्माष्टमी 2025 आप चाहें तो अपनी मटकी को भी कुंदन से सजा सकते हैं। ये आपके त्योहार का मजा डबल कर सकती है।
अगर आप मटकी को सजाने के लिए सिंपल पैटर्न रखना चाहते हैं तो शीशे की जगह रंग-बिरंगे नगो से मटकी सजा सकते हैं। इसके अलावा हांडी में मोर पंख वाली बांसुरी जरूर रखें। मोर पंख भगवान कृष्ण को बेहद प्रिय हैं, यह आपकी हांडी की खूबसूरती को और बढ़ा देगा।
कान्हा जी को माखन और मोरपंख, दोनों ही चीजें बेहद प्रिय है। ऐसे में इस कृष्ण जन्माष्टमी आप अपनी मटकी को सजाने के लिए मटकी में माखन भरकर उसके बाहर मोरपंख का यह डिजाइन बना सकते हैं।
पूजा घर में रखी माखन मटकी को सजाने के लिए आप मिट्टी की मटकी में बाहर से चटक रंग करके अपना कोई पसंदीदा डिजाइन बना सकते हैं। इस मटकी में माखन दिखने के लिए आप मटकी के भीतर रूई भरकर ऊपर से फोम स्प्रे करके मटकी को सूखने के लिए छोड़ दें।
कृष्ण जन्माष्टमी पर इस तरह के चटक रंग से सजी हुई मटकी भी देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। इस तरह की मटकी को सजाने के लिए आप गहरे रंग पर शीशे और साड़ी की लेस को चिपका सकते हैं। इस तरह की मटकी को सजाने में ज्यादा समय और मेहनत भी नहीं लगती है।