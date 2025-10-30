गुड़ वाली चाय ऐसी बनाएंगी तो कभी नहीं फटेगी, स्वाद भी हो जाएगा दोगुना!

गुड़ की चाय बनेगी परफेक्ट

सर्दियों में गरमा-गरम चाय की चुस्कियां भरने का मजा ही कुछ और है। ये मजा तब और भी दोगुना हो जाता है, जब चीनी वाली चाय की जगह गुड़ वाली चाय हो। गुड़ वाली चाय पीने में बहुत टेस्टी लगती है, साथ ही शरीर को गर्म भी बनाए रखती है। लेकिन गुड़ की चाय बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये फट जाती है। अगर आपके साथ भी अक्सर यही होता है, तो आज की टिप्स आपके लिए ही हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए चाय बनाएंगी, तो वो फटेगी भी नहीं और काफी टेस्टी भी बनेगी।