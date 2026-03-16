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Academy Awards में छाया ईशा अंबानी का स्टाइल, फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी गाउन और डायमंड चोकर में दिखीं रॉयल

ईशा अंबानी ने ऑस्कर 2026 में रॉयल एंट्री की और खूबसूरत गाउन इवेंट के लिए चुना। रेड कार्पेट पर ईशा अपने पति आनंद पीरामल के साथ पहुंचीं। चलिए उनके स्टाइलिश लुक के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं।

Deepali SrivastavaMar 16, 2026 01:02 pm IST
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ईशा अंबानी ने रेड कार्पेट पर बिखेरा जलवा

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी और बिजनेस जगत की जानी-मानी हस्ती ईशा अंबानी भी ऑस्कर 2026 सेरेमनी में शामिल हुईं। इस इवेंट में ईशा अपने हस्बैंड आनंद पीरामल के साथ शामिल हुईं और साथ में दोनों कमाल दिख रहे थे। रेड कार्पेट पर ईशा का लुक बेहद क्लासी और स्टनिंग दिखा। उन्होंने खूबसूरत गाउन पहना हुआ था, तो वही आनंद ने ब्राउन प्रिंटेड सूट कैरी किया। ईशा के लुक की खासतौर पर बात करें, तो उन्होंने फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी वाला स्ट्रैपलेस गाउन एकेडमी अवॉर्ड्स के लिए चुना। चलिए उनके स्टाइल स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में बताते हैं।

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फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी वाला स्ट्रैपलेस गाउन

ईशा ने स्ट्रैपलेस डिजाइन का खूबसूरत गाउन पहना है, जिसमें ऊपर की तरफ ब्लैक टोन और नीचे की ओर क्रीम कलर का सिल्क फैब्रिक दिख रहा है। गाउन पर बने रंग-बिरंगे फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी पैटर्न इसे और भी खास बना रहे हैं।

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आर्टिस्टिक कढ़ाई

इस ड्रेस में हाथ से की गई बारीक फ्लोरल कढ़ाई नजर आती है। पिंक, पर्पल और ग्रीन शेड्स के फूलों की एम्ब्रॉयडरी गाउन को बेहद यूनिक और हाई-फैशन टच दे रही है। ईशा के गाउन में की गई आर्टिस्टिक कढ़ाई सुदंर लग रही है।

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डायमंड चोकर

ईशा ने लुक में चार चांद लगाने के लिए डायमंड चोकर स्टाइल किया। ब्लैक चोकर स्टाइल नेकलेस पहना है। इसके सेंटर में लगा बड़ा डायमंड पेंडेंट उनकी जूलरी को रॉयल और स्टेटमेंट लुक दे रहा है।

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मैचिंग डायमंड ईयररिंग्स

नेकलेस के साथ उन्होंने लंबे डायमंड ड्रॉप ईयररिंग्स पहने हैं। ये ईयररिंग्स चोकर के साथ परफेक्ट मैच करते हुए उनके पूरे लुक को और भी एलिगेंट बना रहे हैं।

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सॉफ्ट मेकअप और स्लीक हेयरस्टाइल

ईशा ने इस लुक के साथ सॉफ्ट ग्लैम मेकअप चुना है। न्यूड लिपस्टिक, हल्का आई मेकअप और स्लीक पोनीटेल हेयरस्टाइल उनके आउटफिट को और ज्यादा ग्रेसफुल बना रहा है। ईशा अंबानी ने फिर से साबित किया कि सिंपल तरीके से भी रेड-कार्पेट स्टाइल को बेहद क्लासी बनाया जा सकता है।

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फैशन आइकॉन

ईशा अंबानी हमेशा ही अपने यूनिक फैशन स्टाइल से लोगों का दिल जीत लेती हैं। उनके स्टाइलिश लुक्स हर इवेंट में चार चांद लगा देते हैं। वह वेस्टर्न और एथनिक दोनों ही आउटफिट्स को बखूबी कैरी करना जानती हैं।

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ईशा अंबानी के बारे में

ईशा अंबानी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की कार्यकारी निदेशक के रूप में रिटेल क्षेत्र का नेतृत्व कर रही हैं। इसके अलावा वह रिलायंस जियो फाउंडेशन और धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के कामों को भी अपनी मां नीता के साथ देखती हैं। उन्होंने साल 2018 में आनंद पीरामल से शादी की थी और अब कपल के दो बच्चे हैं।

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