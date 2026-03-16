Academy Awards में छाया ईशा अंबानी का स्टाइल, फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी गाउन और डायमंड चोकर में दिखीं रॉयल

ईशा अंबानी ने रेड कार्पेट पर बिखेरा जलवा

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी और बिजनेस जगत की जानी-मानी हस्ती ईशा अंबानी भी ऑस्कर 2026 सेरेमनी में शामिल हुईं। इस इवेंट में ईशा अपने हस्बैंड आनंद पीरामल के साथ शामिल हुईं और साथ में दोनों कमाल दिख रहे थे। रेड कार्पेट पर ईशा का लुक बेहद क्लासी और स्टनिंग दिखा। उन्होंने खूबसूरत गाउन पहना हुआ था, तो वही आनंद ने ब्राउन प्रिंटेड सूट कैरी किया। ईशा के लुक की खासतौर पर बात करें, तो उन्होंने फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी वाला स्ट्रैपलेस गाउन एकेडमी अवॉर्ड्स के लिए चुना। चलिए उनके स्टाइल स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में बताते हैं।