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स्ट्रॉ से पीने की आदत कहीं आपके लिए मुसीबत तो नहीं? जानें इसके फायदे और साइड इफेक्ट्स

Health Tips: स्ट्रॉ से पानी, जूस या कोल्ड ड्रिंक पीना आजकल आम बात है। कुछ लोग इसे सुविधाजनक मानते हैं, तो कुछ इसके नुकसान बताते हैं। आइए जानते हैं कि स्ट्रॉ से पीने के क्या फायदे हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

Shubhangi GuptaJun 13, 2026 07:49 pm IST
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स्ट्रॉ से पीना क्यों है इतना लोकप्रिय?

स्ट्रॉ का इस्तेमाल बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी करते हैं। यह ड्रिंक पीने को आसान और सुविधाजनक बनाता है। खासकर बाहर घूमते समय या यात्रा के दौरान लोग स्ट्रॉ का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। कई लोग मानते हैं कि इससे दांतों पर ड्रिंक का असर कम पड़ता है। वहीं, कुछ लोग इसे ज्यादा साफ-सुथरा तरीका भी मानते हैं। हालांकि इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं, इसलिए इसके बारे में सही जानकारी होना जरूरी है।

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दांतों की सुरक्षा में कर सकता है मदद

अगर आप कभी-कभी जूस, सोडा या फिर कोई और मीठे ड्रिंक्स पीते हैं, तो स्ट्रॉ का इस्तेमाल फायदेमंद हो सकता है। स्ट्रॉ के जरिए ड्रिंक सीधे मुंह के अंदर जाता है और दांतों के संपर्क में कम आता है। इससे दांतों पर एसिड और शुगर का असर थोड़ा कम हो सकता है। हालांकि यह पूरी तरह सुरक्षा नहीं देता, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करने पर दांतों की देखभाल में मदद मिल सकती है।

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कुछ लोगों के लिए ज्यादा सुविधाजनक

स्ट्रॉ का इस्तेमाल उन लोगों के लिए मददगार हो सकता है जिन्हें कप उठाने या सीधे पीने में परेशानी होती है। सर्जरी के बाद, बुजुर्गों या कुछ स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों के लिए स्ट्रॉ से पीना आसान हो सकता है। इससे कम मेहनत में तरल पदार्थ शरीर तक पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि कई अस्पतालों में जरूरत के अनुसार स्ट्रॉ का उपयोग किया जाता है।

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नुकसान: पेट में गैस की समस्या बढ़ सकती है

स्ट्रॉ से पीते समय कई बार हवा भी शरीर के अंदर चली जाती है। यह अतिरिक्त हवा पेट में गैस, भारीपन या पेट फूलने जैसी परेशानी पैदा कर सकती है। जिन लोगों को पहले से गैस या पाचन से जुड़ी दिक्कत रहती है, उन्हें स्ट्रॉ का ज्यादा इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। अगर स्ट्रॉ से पीने के बाद पेट में असहजता महसूस हो, तो इस आदत को कम कर देना बेहतर है।

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चेहरे की झुर्रियों पर भी पड़ सकता है असर

बार-बार स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते समय होंठ एक खास तरीके से सिकुड़ते हैं। लंबे समय तक लगातार ऐसा करने से होंठों के आसपास महीन रेखाएं या झुर्रियां बनने का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि, यह असर धीरे-धीरे दिखता है और हर व्यक्ति में अलग हो सकता है। इसलिए केवल स्ट्रॉ पर निर्भर रहने के बजाय जरूरत के अनुसार ही इसका इस्तेमाल करना बेहतर है।

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साफ-सफाई का ध्यान रखना जरूरी

रीयूजेबल स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी सफाई पर खास ध्यान दें। अच्छी तरह साफ ना किए गए स्ट्रॉ में बैक्टीरिया और गंदगी जमा हो सकती है। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। हर इस्तेमाल के बाद स्ट्रॉ को अच्छी तरह धोना चाहिए। अगर स्ट्रॉ में दरार या खराबी आ जाए तो उसे बदल देना बेहतर है। साफ स्ट्रॉ ही सुरक्षित इस्तेमाल की पहचान है।

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क्या हर ड्रिंक स्ट्रॉ से पीनी चाहिए?

हर पेय पदार्थ के लिए स्ट्रॉ जरूरी नहीं होता। सामान्य पानी सीधे गिलास से पीना भी उतना ही अच्छा है। वहीं कुछ लोग गर्म पेय पदार्थों के लिए स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हैं, जो हमेशा सुरक्षित नहीं होता। जरूरत और सुविधा के हिसाब से स्ट्रॉ का इस्तेमाल करें। केवल आदत की वजह से हर समय स्ट्रॉ का उपयोग करना जरूरी नहीं है।

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हेल्थ नोट

स्ट्रॉ से पीने के अपने फायदे और कुछ नुकसान दोनों हैं। यह दांतों की सुरक्षा में मदद कर सकता है और कुछ लोगों के लिए सुविधाजनक भी हो सकता है। लेकिन ज्यादा इस्तेमाल से गैस, सफाई की समस्या और चेहरे की महीन रेखाओं जैसी बातें भी जुड़ी हो सकती हैं। इसलिए संतुलित तरीके से और साफ-सफाई का ध्यान रखते हुए स्ट्रॉ का उपयोग करना सबसे अच्छा विकल्प है।

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