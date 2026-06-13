स्ट्रॉ से पीने की आदत कहीं आपके लिए मुसीबत तो नहीं? जानें इसके फायदे और साइड इफेक्ट्स

स्ट्रॉ से पीना क्यों है इतना लोकप्रिय?

स्ट्रॉ का इस्तेमाल बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी करते हैं। यह ड्रिंक पीने को आसान और सुविधाजनक बनाता है। खासकर बाहर घूमते समय या यात्रा के दौरान लोग स्ट्रॉ का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। कई लोग मानते हैं कि इससे दांतों पर ड्रिंक का असर कम पड़ता है। वहीं, कुछ लोग इसे ज्यादा साफ-सुथरा तरीका भी मानते हैं। हालांकि इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं, इसलिए इसके बारे में सही जानकारी होना जरूरी है।