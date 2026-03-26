अनन्या बिड़ला के ग्लैमरस लुक्स के आगे फीकी हैं बॉलीवुड हसीनाएं, IPL 2026 में बिखेरेंगी स्टाइल का जलवा

फेमस बिजनेसमैन कुमार मंगलम बिड़ला की बेटी अनन्या बिड़ला खुद ही मशहूर बिजनेसवुमन हैं। अनन्या ने सिर्फ 17 साल की उम्र में अपनी कंपनी बनाई, जिसका नाम स्वतंत्रा माइक्रोफिन है। ये कंपनी गांव की काबिल महिलाओं को लोन देती हैं, जिससे वह अपना कुछ शुरू कर सकें। अनन्या सिर्फ बिजनेस नहीं करतीं बल्कि वह कला में भी रुचि रखती हैं। उन्होंने क्लासिकल संगीत सीखा और अंग्रेजी गाने गाए। वह पहली भारतीय कलाकार बनीं जिनका अंग्रेजी गाना प्लैटिनम सर्टिफाइड हुआ। उन्होंने कई गिटार, संतूर और पियानो भी बजाना सीखा। अनन्या सिर्फ कामकाज में ही परफेक्ट नहीं हैं बल्कि वह स्टाइल के मामले में भी एक नंबर हैं। उनके स्टाइलिश लुक्स कमाल के होते हैं। चलिए अनन्या के कातिलाना लुक्स आपको दिखाते हैं।
अनन्या बिड़ला ने गोल्डन साड़ी पहनी हुई है, जो बेहद स्टाइलिश दिख रही है। उनकी ये साड़ी हैवी लुक बॉर्डर वाली है, जिसके साथ उन्होंने डीप नेकलाइन ब्लाउज सिलवाया है।
नेट सितारे वाली साड़ी में अनन्या बिड़ला का लुक एलिगेंट और ग्लैमरस दिख रहा है। पार्टी के लिए इस तरह की साड़ी बिल्कुल परफेक्ट है।
अनन्या बिड़ला ने मरून कलर का टेलर्ड ब्लेजर पहना हुआ है। इस तरह का स्टाइल फॉर्मल या इवेंट लुक के लिए परफेक्ट रहेगा। मरून कलर का लॉन्ग ब्लेजर स्टाइल क्लासी लुक देगा।
पार्टी परफेक्ट लुक चाहिए तो ब्लैक आउटफिट के साथ सिल्वर जैकेट वाला स्टाइल कूल लगेगा। नाइट पार्टी के लिए अनन्या बिड़ला का ये लुक क्लासी और ग्लैमरस है।
अनन्या बिड़ना ने टेलर्ड ब्लेजर स्टाइल किया है, जिसमें उनका फुल डेनिम लुक क्लासी दिख रहा है। इस तरह का का लुक आप किसी खास इवेंट या फिर ऑफिस के लिए चुन सकते हैं।
क्लासी लुक चाहिए तो लाइनिंग वाले आउटफिट्स हमेशा ट्रेंडी होते हैं। अनन्या ने ब्लेजर के साथ शॉर्ट्स कैरी किए हैं, जो ब्लैक-व्हाइट लाइनिंग पैटर्न में है।
फुल ब्लेजर, कोटी और ब्रॉड पैंट में अनन्या कमाल की दिख रही हैं। उनका ये क्लासी लुक आप भी ट्राई कर सकती हैं। ऑफिस मीटिंग या किसी खास इवेंट के लिए ये परफेक्ट रहेगा।