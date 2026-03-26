अनन्या बिड़ला के ग्लैमरस लुक्स के आगे फीकी हैं बॉलीवुड हसीनाएं, IPL 2026 में बिखेरेंगी स्टाइल का जलवा

ब्यूटी विद ब्रेन की मिसाल हैं अनन्या बिड़ला

फेमस बिजनेसमैन कुमार मंगलम बिड़ला की बेटी अनन्या बिड़ला खुद ही मशहूर बिजनेसवुमन हैं। अनन्या ने सिर्फ 17 साल की उम्र में अपनी कंपनी बनाई, जिसका नाम स्वतंत्रा माइक्रोफिन है। ये कंपनी गांव की काबिल महिलाओं को लोन देती हैं, जिससे वह अपना कुछ शुरू कर सकें। अनन्या सिर्फ बिजनेस नहीं करतीं बल्कि वह कला में भी रुचि रखती हैं। उन्होंने क्लासिकल संगीत सीखा और अंग्रेजी गाने गाए। वह पहली भारतीय कलाकार बनीं जिनका अंग्रेजी गाना प्लैटिनम सर्टिफाइड हुआ। उन्होंने कई गिटार, संतूर और पियानो भी बजाना सीखा। अनन्या सिर्फ कामकाज में ही परफेक्ट नहीं हैं बल्कि वह स्टाइल के मामले में भी एक नंबर हैं। उनके स्टाइलिश लुक्स कमाल के होते हैं। चलिए अनन्या के कातिलाना लुक्स आपको दिखाते हैं।