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International Tea Day : चाय तो हर रोज पीते हैं लेकिन इंडिया की 10 सबसे पॉपुलर चाय वैराइटी! आप जानते हैं नाम?

International Tea Day 2026: इंटरनेशनल टी डे हर साल 21 मई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य चाहे प्रोडक्शन और मार्केटिंग से जुड़ा है। लेकिन टी लवर इसे सेलिब्रेट करते हैं। भारत में चाय की लगभग 10 वैराइटी है जिसे विदेशों में भी खूब पसंद किया जाता है

AparajitaMay 20, 2026 08:07 pm IST
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टी की 10 सबसे पॉपुलर वैराइटी

21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। टी लवर्स के लिए ये दिन बेहद खास होता है। दुनियाभर में चाय के कई फ्लेवर मिलते हैं। जिन्हें लोग बड़े चाव से पीते हैं। लेकिन हम इंडियन चाय को कुछ अलग ही अंदाज में पीते हैं। अपने इंडिया में चाय की कई सारी वैराइटी मिल जाती है। जिसे देश से लेकर विदेश में पसंद किया जाता है। आप भी जान लें ऐसी ही चाय की इंडियन वैराइटी जो टी लवर्स खूब पसंद करते हैं।

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आसाम टी

इंडियन टी वैराइटी में सबसे ज्यादा पॉपुलर आसाम टी है। डीप रेड गोल्ड कलर की ये चाय रिफ्रेशिंग होती है और मॉर्निंग के लिए परफेक्ट भी।

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दार्जिलिंग टी

दार्जिलिंग टी को चायों का शैंपेन बोलते हैं। इसका एलिगेंट फ्लेवर काफी पसंद किया जाता है। सबसे खास बात कि इस चाय का फ्लेवर सीजन के हिसाब से बदल जाता है। बगैर शक्कर और दूध के दार्जिलिंग टी का फ्लेवर एक बार जरूर एंज्वॉय करना चाहिए।

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नीलगिरी टी&nbsp;

नीलगिरी के पड़ाहों पर होने वाली इस चाय का स्वाद लाइटर और हल्का फ्लोरल होता है। इसके टेस्ट में हल्की नेचुरल स्वीटनेस होती है। जो आइस्ड टी बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।

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कांगड़ा टी

हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर उगने वाली कांगड़ा टी काफी फेमस है। इसका स्वाद कुछ-कुछ दार्जिलिंग टी जैसा होता है। जिसे लोग अब पसंद करने लगे हैं।

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सिक्किम टी ( टेमी टी)

टेमी टी काफी दुर्लभ और प्रीमियम चाय है। जो खास टेमी एरिया में ही होती है। इस चाय का स्वाद काफी स्मूद और बैलेंस होता है। सिक्किम में टेमी इकलौता टी गार्डन है।

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मसाला चाय

लगभग सारे इंडियन घरों में मसाला चाय पसंद की जाती है। जिसमे चाय के साथ मसालों को दूध में मिलाकर तैयार किया जाता है और इसका स्ट्रांग टेस्ट लोग चुस्की लेकर पीते हैं।

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कश्मीरी कहवा

कश्मीरी घाटी में मिलने वाली ये ट्रेडिशनल चाय रॉयल टेस्ट देती है। इसमे ग्रीन टी के साथ केसर, बादाम और मसालों को मिक्स किया जाता है। कश्मीर की ठंडी वादियों में ये चाय गर्माहट बॉडी को गर्माहट देती है।

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व्हाइट टी

व्हाइट टी काफी माइल्ड होती है। दरअसल, चाय की बिल्कुल छोटी कोपलों को बहुत कम प्रोसेसिंग के जरिए तैयार किया जाता है। जिसकी वजह से इसका स्वाद काफी डेलिकेट और माइल्ड होता है। व्हाइट टी में सबसे ज्यादा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं।

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ग्रीन टी

ग्रीन टी आखिर ग्रीन क्यों होती है। दरअसल, चाय की पत्तियों को ऑक्सीडाइज्ड नहीं किया जाता है। जिससे इस चायपत्ती में पूरे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। इसे सही टेंपरेचर पर पकाने से ये परफेक्ट बनती है।

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हर्बल टी

हर्बल टी खास चीजों को मिलाकर अलग-अलग बीमारियों और तकलीफों के लिए बनाया जाता है। तुलसी, लेमनग्रास, हिबिस्कस, कैमोमाइल जैसी कई चीजों की हर्बल टी तैयार की जाती है।

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