International Tea Day : चाय तो हर रोज पीते हैं लेकिन इंडिया की 10 सबसे पॉपुलर चाय वैराइटी! आप जानते हैं नाम?

टी की 10 सबसे पॉपुलर वैराइटी

21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। टी लवर्स के लिए ये दिन बेहद खास होता है। दुनियाभर में चाय के कई फ्लेवर मिलते हैं। जिन्हें लोग बड़े चाव से पीते हैं। लेकिन हम इंडियन चाय को कुछ अलग ही अंदाज में पीते हैं। अपने इंडिया में चाय की कई सारी वैराइटी मिल जाती है। जिसे देश से लेकर विदेश में पसंद किया जाता है। आप भी जान लें ऐसी ही चाय की इंडियन वैराइटी जो टी लवर्स खूब पसंद करते हैं।