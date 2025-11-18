डाइट से जुड़ी ये 8 गलतियां अकसर कर बैठते हैं पुरुष, एक्सपर्ट से जानें बचने का तरीका

पुरुष अकसर करते हैं डाइट से जुड़ी ये 8 गलतियां

पुरुषों की डाइट की आदतें उनकी एनर्जी, वजन, दिल की सेहत, हार्मोन बैलेंस और यहां तक कि प्रजनन क्षमता पर भी बड़ा असर डालती हैं। लेकिन कई पुरुष ऐसी डाइट मिस्टेक्स करते हैं जो धीरे-धीरे उनकी लंबी अवधि की सेहत को खराब करती हैं। इन गलतियों को पहचानकर उनमें सुधार लाकर सेहत में बड़ा फर्क लाया जा सकता है। कैसे अंतर्राष्ट्रीय पुरुष स्वास्थ्य दिवस 2025 के मौके पर बता रहे हैं सीके बिड़ला अस्पताल के यूरोलॉजिस्ट डॉ. समीर खन्ना।