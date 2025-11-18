डाइट से जुड़ी ये 8 गलतियां अकसर कर बैठते हैं पुरुष, एक्सपर्ट से जानें बचने का तरीका

पुरुषों की डाइट की आदतें उनकी एनर्जी, वजन, दिल की सेहत, हार्मोन बैलेंस और यहां तक कि प्रजनन क्षमता पर भी बड़ा असर डालती हैं। लेकिन कई पुरुष ऐसी डाइट मिस्टेक्स करते हैं जो धीरे-धीरे उनकी लंबी अवधि की सेहत को खराब करती हैं। इन गलतियों को पहचानकर उनमें सुधार लाकर सेहत में बड़ा फर्क लाया जा सकता है। कैसे अंतर्राष्ट्रीय पुरुष स्वास्थ्य दिवस 2025 के मौके पर बता रहे हैं सीके बिड़ला अस्पताल के यूरोलॉजिस्ट डॉ. समीर खन्ना।
कई पुरुष सुबह की जल्दी में नाश्ता स्किप कर देते हैं। इससे एनर्जी कम होती है, बाद में ज्यादा खाने की आदत पड़ जाती है और मेटाबॉलिज्मि बिगड़ता है। ऐसे में प्रोटीन वाला नाश्ता जैसे अंडे, दही, ड्राई फ्रूट्स, या होल ग्रेन जरूर करें।
कन्वीनियंस फूड्स में नमक, रिफाइंड कार्ब्स, खराब फैट्स और प्रिजर्वेटिव्स ज्यादा होते हैं। इन्हें नियमित खाने से मोटापा, बीपी, डायबिटीज और टेस्टोस्टेरोन कम होने का रिस्क बढ़ जाता है। कोशिश करें ज्यादातर समय होल फूड खाएं, दालें, अनाज, फल, सब्जियां, लीन मीट। भूख लगे तो भूना चना, मेवे या फल जैसे आसान हेल्दी स्नैक्स रखें।
कई पुरुष सोचते हैं ज्यादा प्रोटीन मतलब ज्यादा अच्छी मसल्स। लेकिन रेड या प्रोसेस्ड मीट ज्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल और इंफ्लेमेशन की समस्या बढ़ती है। बहुत ज्यादा प्रोटीन किडनी पर भी लोड डालता है। ऐसे में प्रोटीन के सोर्स बदल-बदलकर खाएं, मछली, अंडे, चिकन, दालें, पनीर, प्लांट प्रोटीन। रेड मीट लिमिट में खाएं।
पुरुष अक्सर माइक्रोन्यूट्रिएंट वाले खाद्य कम खाते हैं। इससे फाइबर कम मिलता है, पेट खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन होता है और एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाती है। ऐसे में हर मील के साथ एक सलाद या एक कटोरी फल जरूर शामिल करें।
सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूस, एनर्जी ड्रिंक्स और मिठाइयां ब्लड शुगर अचानक बढ़ाती हैं, पेट की चर्बी बढ़ाती हैं और मेटाबोलिक सिंड्रोम का खतरा बढ़ाती हैं। ऐसे में इससे बचने के लिए मीठी ड्रिंक्स की जगह पानी, नारियल पानी, नींबू पानी या बिना चीनी वाले ड्रिंक्स लें। मिठाई की जगह पूरे फल खाएं।
कई पुरुष केवल प्यास लगने पर ही पानी पीते हैं, जिससे थकान, किडनी स्टोन और मेटाबॉलिज्म स्लो होने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में रोजाना 2.5 से 3 लीटर पानी पीने का लक्ष्य रखें, गर्मी या वर्कआउट में और ज्यादा पानी पिएं।
देर रात भारी खाना खाने से नींद खराब होती है, एसिडिटी बढ़ती है और वजन बढ़ता है। ऐसे में रात का खाना हल्का और जल्दी करें। डिनर में लीन प्रोटीन और सब्जियां शामिल करें। सोने से कम से कम 2 घंटे पहले डिनर कर लें।
स्क्रीन देखते हुए, काम करते हुए या बातों में लगे रहते हुए खाना खाने से बिना पता चले ज्यादा खा लिया जाता है। ऐसे में आप माइंडफुल ईटिंग अपनाएं, छोटी प्लेट, धीरे चबाना और 80 प्रतिशत पेट भरने पर रुक जाना जैसे उपाय अपनाएं।