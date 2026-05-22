History of Siddu: हिमाचल की गलियों से लोगों के दिल तक, ऐसा है सिड्डू का सफर

कैसे हुई सिड्डू की शुरुआत?

कहा जाता है कि सिड्डू की शुरुआत हिमाचल के ग्रामीण इलाकों से हुई थी। पहले पहाड़ों में लोगों के पास ज्यादा साधन नहीं होते थे, इसलिए वे ऐसी डिश बनाते थे जो पेट भरने वाली और लंबे समय तक ऊर्जा देने वाली हो। सिड्डू भी उन्हीं में से एक था। इसे धीमी आंच और भाप में पकाया जाता था ताकि कम संसाधनों में भी स्वादिष्ट खाना तैयार हो सके। धीरे-धीरे यह डिश हिमाचल की पहचान बन गई और अब देशभर में पसंद की जा रही है।