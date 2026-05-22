History of Siddu: हिमाचल की गलियों से लोगों के दिल तक, ऐसा है सिड्डू का सफर

सिड्डू हिमाचल प्रदेश की एक पारंपरिक डिश है, जिसे खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में बहुत पसंद किया जाता है। यह गेहूं के आटे से बनने वाला स्टीम्ड फूड है, जिसके अंदर अलग-अलग तरह की स्टफिंग भरी जाती है। इसे घी और चटनी के साथ खाया जाता है। सिड्डू का स्वाद हल्का लेकिन बहुत अलग होता है। हिमाचल के त्योहारों, खास मौकों और पारिवारिक कार्यक्रमों में इसे जरूर बनाया जाता है। ठंडे मौसम में यह शरीर को गर्म रखने में भी मदद करता है।
कहा जाता है कि सिड्डू की शुरुआत हिमाचल के ग्रामीण इलाकों से हुई थी। पहले पहाड़ों में लोगों के पास ज्यादा साधन नहीं होते थे, इसलिए वे ऐसी डिश बनाते थे जो पेट भरने वाली और लंबे समय तक ऊर्जा देने वाली हो। सिड्डू भी उन्हीं में से एक था। इसे धीमी आंच और भाप में पकाया जाता था ताकि कम संसाधनों में भी स्वादिष्ट खाना तैयार हो सके। धीरे-धीरे यह डिश हिमाचल की पहचान बन गई और अब देशभर में पसंद की जा रही है।
हिमाचल में ठंड काफी ज्यादा पड़ती है, इसलिए वहां का खाना भी मौसम के हिसाब से बनाया जाता है। सिड्डू ऐसा भोजन है जो शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। इसे खाने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है और शरीर को अच्छी ऊर्जा मिलती है। पहले किसान और पहाड़ी लोग खेतों में काम करने से पहले सिड्डू खाते थे। इसकी वजह से उन्हें ताकत मिलती थी। यही कारण है कि आज भी यह डिश पहाड़ी जीवन का अहम हिस्सा मानी जाती है।
सिड्डू बनाने का तरीका काफी दिलचस्प होता है। सबसे पहले आटे को यीस्ट या पुराने आटे की मदद से फुलाया जाता है। इसके बाद इसमें अखरोट, खसखस, दाल या मसालेदार स्टफिंग भरी जाती है। फिर इसे तेल में तलने के बजाय भाप में पकाया जाता है। यही वजह है कि इसका स्वाद अलग और हल्का लगता है। गांवों में पहले इसे मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता था। आज भी कई लोग पुराने तरीके से सिड्डू बनाना पसंद करते हैं ताकि इसका असली स्वाद बना रहे।
हिमाचल में सिड्डू सिर्फ रोज का खाना नहीं है। इसे त्योहारों, शादियों और खास मौकों पर खास तौर से बनाया जाता है। जब घर में मेहमान आते हैं, तब भी सिड्डू सर्व करना सम्मान की बात मानी जाती है। कई गांवों में आज भी महिलाएं मिलकर पारंपरिक तरीके से सिड्डू बनाती हैं। यह सिर्फ खाना नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने वाली एक परंपरा भी है। यही वजह है कि सिड्डू हिमाचल की संस्कृति में खास जगह रखता है।
हिमाचल के हर इलाके में सिड्डू का स्वाद थोड़ा अलग मिलता है। कहीं इसमें अखरोट और खसखस की स्टफिंग होती है, तो कहीं दाल और मसाले डाले जाते हैं। कुछ जगह इसे मीठा बनाया जाता है, जबकि कुछ लोग इसे नमकीन पसंद करते हैं। हर परिवार का इसे बनाने का अपना खास तरीका होता है। यही चीज सिड्डू को और खास बनाती है। एक ही डिश होने के बावजूद हर जगह इसका अलग स्वाद लोगों को पसंद आता है।
पहले सिड्डू सिर्फ हिमाचल तक सीमित था, लेकिन अब यह देश के दूसरे हिस्सों में भी काफी फेमस हो रहा है। लोग पारंपरिक और हेल्दी फूड की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए सिड्डू की लोकप्रियता बढ़ रही है। यह स्टीम्ड फूड है, इसलिए इसे ज्यादा ऑयली नहीं माना जाता। कई कैफे और रेस्टोरेंट अब अपने मेन्यू में हिमाचली सिड्डू शामिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसकी तस्वीरें और रेसिपी खूब वायरल हो रही हैं।
अगर आप हिमाचल घूमने जा रहे हैं, तो सिड्डू जरूर ट्राई करें। इसका असली स्वाद आपको वहीं के लोकल ढाबों और घरों में मिलेगा। घी और दाल के साथ गर्मागर्म सिड्डू खाने का अनुभव काफी अलग होता है। यह सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि हिमाचल की संस्कृति, परंपरा और लोगों के प्यार को महसूस करने जैसा है। पहाड़ों की खूबसूरती के साथ अगर सिड्डू का स्वाद मिल जाए, तो सफर और भी यादगार बन जाता है।