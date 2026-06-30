जिंदगी में है सुकून की तलाश, यहां जानें भारत की 6 सबसे शांत और आराम वाली जगह

शहर के शोर-शराबे, काम के दबाव और लगातार भागदौड़ से दूर आराम करने के लिए लोग शांत जगहों पर जाना पसंद करते हैं। शांत वातावरण दिमाग को आराम देता है, तनाव कम करता है, और प्रकृति के करीब रहने का मौका देता है। यहां हम 6 उन जगहों के बारे में बता रहे हैं जहां आप शांति और सुकून के पल बिता सकते हैं।
माजुली, विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों-बीच बसा है और मानो किसी बिल्कुल अलग ही समय-चक्र में जी रहा है। हरे-भरे धान के खेतों के बीच साइकिल चलाना, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले स्थानीय कारीगरों को काम करते देखना और शांत नदी के पानी पर सूर्यास्त का नजारा देखना मन को सुकून देने वाला लग सकता है।
अगर आपको शांति का मतलब समुद्र के पास होना लगता है, लेकिन आप नॉर्थ गोवा के तेज म्यूजिक और शोर-शराबे से दूर रहना चाहते हैं, तो दक्षिण गोवा बेहतरीन जगह है।
मानसिक रूप से पूरी तरह तरोताजा होना चाहते हैं तो ये जगह बेस्ट है। ये जगह आपको डिजिटल डिटॉक्स का मौका देती है। ऊंचे-ऊंचे, बंजर पहाड़ों से घिरी और 3,000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर बसी यह जगह आपको अपनी रफ्तार धीमी करने पर मजबूर कर सकती है।
जीरो वैली भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के निचले सुबनसिरी जिले में स्थित एक बेहद खूबसूरत और शांत पहाड़ी शहर व वैली है। समुद्र तल से लगभग 5,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह जगह अपने हरे-भरे देवदार के जंगलों, धान के खेतों के लिए दुनिया भर में फेमस है।
ऊटी के मुकाबले ज्यादा शांत और सुकून भरी जगह, कूनूर नीलगिरि की पहाड़ियों के बीच बसा है। यहां टॉय ट्रेन को देखना और कॉलोनियल-स्टाइल के होमस्टे में रहना एक अलग अनुभव होगा। यहां सबसे तेज आवाज बगीचे में चहचहाते पक्षियों की होती है।
देवदार और चीड़ के पेड़ों से घिरा यह शांत इलाका ऐसा लगता है जैसे 19वीं सदी में ही ठहर गया हो। यह एक मिलिट्री छावनी वाला इलाका है, इसलिए यहां कमर्शियल डेवलपमेंट पर सख्त रोक है। इस जगह पर बस पत्थर जड़े रास्ते, पहाड़ों की ताजी हवा की खुशबू, ब्रिटिश जमाने के पुराने कॉटेज और बर्फ से ढके हिमालय का शानदार नजारा है।