15 अगस्त पर ऑफिस में छा जाएंगे आप, एलिगेंट दिखने के लिए अपनाएं ये 5 स्टाइलिंग टिप्स

स्वतंत्रता दिवस का सेलिब्रेशन की तैयारियां ऑफिस में काफी समय पहले से ही होना शुरू हो जाती हैं। इस दिन सभी दफ्तरों में लोग तिरंगा रंग वाली आउटफिट्स को पहनकर जाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप हर साल एक ही तरह का सूट या कुर्ता पहनकर जाते हुए बोर हो गए हैं तो एक इस साल खुद को स्टाइल करने के लिए कुछ टिप्स को अपनाएं। इन स्टाइलिंग टिप्स को अपनाकर आपको एलिगेंट लुक पाने में मदद मिल सकती है। यहां देखिए 15 अगस्त सेलिब्रेशन में एलिगेंटे दिखने के लिए महिलाएं और पुरुषों के लिए टिप्स।
15 अगस्त सेलिब्रेशन के लिए ज्यादातर लोग केसरिया, सफेद, हरे रंगों का चुनाव करते हैं। इन क्लासिक रंगों में आप एक शानदार साड़ी, कुर्ता सेट या इंडो-वेस्टर्न आउटफिट चुन सकती हैं।
आप ऑफिस में होने वाले स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेशन पर सफेद, बेज, नेवी या हल्के तिरंगे जैसे रंगों वाला अच्छी फिटिंग का कुर्ता, शर्ट या नेहरू जैकेट चुन सकत हैं।
आप जिस भी तरह का आउटफिट पहन रही हों बस त्योहारी लुक के लिए तिरंगे से इंस्पायर्ड हल्की-फुल्की एक्सेसरीज पहनें। एलिगेंट लुक पाने के लिए ज्वेलरी और मेकअप को कम और क्लासी रखें।
अगर आप शर्ट या नेहरू जैकेट पहन रहे हैं तो त्योहारों के मौके पर शानदार लुक के लिए केसरिया या हरे रंग का पॉकेट स्क्वायर लगाएं। अपने लुक में एक्सेसरीज कम से कम रखें। चाहें तो लुक को बेहतर बनाने के लिए क्लासिक घड़ी पहनें।
एलिगेंट लुक काफी क्लीन और सोबर होता है। 15 अगस्त पर आप एक अच्छे हेयरस्टाइल को बनाएं। इससे आपको एकदम बढ़िया और सलीके वाला लुक पाने में मदद मिलेगी।
आउटफिट में शानदार और एलिगेंट लुक के लिए पक्का करें कि आपके कपड़े अच्छी तरह से प्रेस किए हुए और सही फिटिंग वाले हों।
एथनिक कपड़ों के साथ साफ़-सुथरे और पॉलिश किए हुए फ़ुटवियर पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। 15 अगस्त के लिए पुरुष लोफर्स, ट्रेडिशनल जूतियां, कोल्हापुरी चप्पल पहन सकते हैं। जबकि महिलाएं आरामदायक जूतियों, फ्लैट्स या शानदार हील्स के साथ अपना लुक पूरा करें।