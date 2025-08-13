स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति की मिठास कायम रखने के लिए बनाएं 7 तरह की तिरंगा मिठाई

7 टेस्टी तिरंगा मिठाइयां

भारत देश हर साल 15 अगस्त को आजादी का जश्न स्वतंत्रता दिवस 2025 के रूप में बेहद धूमधाम से मनाता है। तिरंगे के रंग में रंगा हर भारतीय इस दिन उन सभी वीर सुपूतों को याद करता है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण हंसते-हंसते कुर्बान कर दिए थे। स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के लिए राष्ट्रीय अवकाश या फिर झंडा फहराने के दिन तक सीमित नहीं हैं बल्कि यह दिन विविधता में देश की एकता का जश्न मनाने के भी प्रतीक हैं। अगर आप भी इस दिन की खुशी में शामिल होने के लिए कपड़ों से लेकर मुंह मीठा करवाने तक के लिए तिरंगे रंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसकी शुरूआत अपनी किचन से करें। आइए जानते हैं स्वतंत्रता दिवस के दिन घर आए मेहमानों का मुंह मीठा करवाने के लिए कौन सी 7 टेस्टी तिरंगा मिठाइयां बना सकते हैं।