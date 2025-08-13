independence day 2025 tricolour sweets ideas 7 tasty tricolor sweets to keep maintain sweetness of patriotism in heart स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति की मिठास कायम रखने के लिए बनाएं 7 तरह की तिरंगा मिठाई
स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति की मिठास कायम रखने के लिए बनाएं 7 तरह की तिरंगा मिठाई

Independence Day Tricolour Sweets : आइए जानते हैं स्वतंत्रता दिवस के दिन घर आए मेहमानों का मुंह मीठा करवाने के लिए कौन सी 7 टेस्टी तिरंगा मिठाइयां बनाई जा सकती हैं।

Wed, 13 Aug 2025
7 टेस्टी तिरंगा मिठाइयां

भारत देश हर साल 15 अगस्त को आजादी का जश्न स्वतंत्रता दिवस 2025 के रूप में बेहद धूमधाम से मनाता है। तिरंगे के रंग में रंगा हर भारतीय इस दिन उन सभी वीर सुपूतों को याद करता है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण हंसते-हंसते कुर्बान कर दिए थे। स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के लिए राष्ट्रीय अवकाश या फिर झंडा फहराने के दिन तक सीमित नहीं हैं बल्कि यह दिन विविधता में देश की एकता का जश्न मनाने के भी प्रतीक हैं। अगर आप भी इस दिन की खुशी में शामिल होने के लिए कपड़ों से लेकर मुंह मीठा करवाने तक के लिए तिरंगे रंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसकी शुरूआत अपनी किचन से करें। आइए जानते हैं स्वतंत्रता दिवस के दिन घर आए मेहमानों का मुंह मीठा करवाने के लिए कौन सी 7 टेस्टी तिरंगा मिठाइयां बना सकते हैं।

तिरंगा मोदक

मोदक सिर्फ गणेश चतुर्थी पर ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी आजादी मिलने की खुशी को जाहिर करने के लिए बनाकर खाए जा सकते हैं। इसके लिए आप ट्राई कलर के आटे में मावा या नारियल भरकर नारंगी, सफेद और हरे मोदक बनाएं।

तिरंगा लड्डू

स्वतंत्रता दिवस पर मुंह मीठा करवाने के लिए आप तिरंगा लड्डू भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए नारंगी रंग के लिए बूंदी के लड्डू जबकि सफेद रंग के लड्डू के लिए आप नारियल के लड्डू और हरे रंग के लिए पिस्ता या पुदीना के लड्डू बना सकते हैं।

तिरंगा बर्फी

खोया बर्फी को तीन भागों में बांटकर प्राकृतिक फूड कलर का यूज करें।

तिरंगा कुल्फी

तिरंगा कुल्फी के नारंगी रंग के लिए आम या केसर का उपयोग करें। जबकि सफेद रंग के लिए मलाई और हरा रंग पिस्ता या पान का उपयोग करके लाएं।

तिरंगा रसगुल्ला

सादे सफेद रसगुल्लों को तीन अलग-अलग चीनी की चाशनी में भिगोएं। नारंगी रंग के लिए केसर की चाशनी, सफेद सादी चीनी की चाशनी और हरे रसगुल्लों के लिए पुदीना या इलायची के स्वाद वाली फूड कलर वाली चाशनी में डालें।

तिरंगा हलवा

तिरंगा हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तीन तरह के हलवे बनाकर तैयार करें। नारंगी रंग के लिए सूजी में केसर का उपयोग करें, सफेद रंग के लिए नॉर्मल दूध वाला सूजी का हलवा और हरे रंग के लिए पिस्ता या लौकी का हलवा बनाकर अलग-अलग लेयर में बिछाकर परोसें।

