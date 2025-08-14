independence day 2025 special 10 easy simple unique rangoli design स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे से सजाना है कोना तो देख लें 10 रंगोली डिजाइन
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे से सजाना है कोना तो देख लें 10 रंगोली डिजाइन

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे से सजाना है कोना तो देख लें 10 रंगोली डिजाइन

Rangoli Design For Independence Day: स्वतंत्रता दिवस के मौके को सेलिब्रेट करने के लिए किसी भी कोने पर ट्राई कलर से रंगोली बनानी है तो इन यूनिक डिजाइन को बना सकती हैं। देख लें रंगोली की 10 सुंदर और आसानी से बन जाने वाली डिजाइन।

AparajitaThu, 14 Aug 2025 06:14 PM
1/11

रंगोली डिजाइन

15 अगस्त का सेलिब्रेशन स्कूल, कॉलेज से लेकर ऑफिस जैसी जगहों पर धूमधाम के साथ किया जाता है। इस मौके पर कई जगह रंगोली सजाने का भी काम होता है। या कई बार रंगोली की प्रतियोगिता होती है। इस मौके पर आप तिरंगे कलर की मदद से सुंदर और आसान सी लगने वाली इन यूनिक डिजाइन की रंगोली को बना सकती हैं। देख लें टॉप 10 डिजाइन।

2/11

फूलों से बनाएं रंगोली

फूलों की मदद से तीन रंगों को मिलाकर सुंदर फूल वाली रंगोली डिजाइन रेडी करें। इसे बनाना बहुत आसान है। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

3/11

सिंपल रंगोली

सिंपल से किसी भी कार्डबोर्ड पर राउंड शेप के साथ तीन रंगों को मिलाकर रंगोली तैयार करें। जिसके बीच में बारीक लकड़ी की मदद से छोटे-छोटे फूलों को उकेरे। ये रंगोली डिजाइन सुंदर और हटके है। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

4/11

आइकॉनिक रंगोली

रंगोली बनाने के लिए कोई सी भी डिजाइन समझ नहीं आ रही तो बस तिरंगे कलर की मदद से यूं ही 15 अगस्त लिख दें। ये डिजाइन भी यूनिक दिखेगी। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

5/11

राउंड शेप रंगोली

तिरंगे कलर को भरते हुए राउंड शेप में सुंदर सी रंगोली तैयार करें और बीच में उसमे नील चक्र भी बनाएं। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

6/11

फूल-पत्तियों से रंगोली

सिंपल से फूल और पत्तियों की मदद से सुंदर झंडे के आकार को देकर रंगोली तैयार की गई है। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

7/11

यूनिक ट्राई कलर रंगोली

ट्राई कलर को काफी खूबसूरती के साथ एक दूसरे के साथ कंबाइड करके ब्यूटीफुल राउंड शेप रंगोली तैयार की गई है। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

8/11

तिरंगा रंगोली

राउंड शेप में तिरंगा को बनाकर उसके चारों तरफ सफेद रंग से ब्यूटीफुल तरीके से पेटल्स को बनाया गया है। ये रंगोली बनाना बिल्कुल आसान है और आसानी से बन भी जाएगी। ( इमेज क्रेडिट-Shutterstock)

9/11

एआई जनरेटेड रंगोली

एआई से पूछने पर वो रंगोली की ऐसी सुंदर डिजाइन दिखाएगा। जिसे आप हकीकत में बनाकर ट्राई कर सकती हैं। ( इमेज क्रेडिट-Shutterstock)

10/11

ट्राई कलर मोर

आसान लेकिन सुंदर तरीके से बनी मोर वाली रंगोली भी ब्यूटीफुल दिखेगी। बस इसे और भी ज्यादा क्रिएटिव तरीके से बनाया जा सकता है। ( इमेज क्रेडिट-Shutterstock)

11/11

ट्राई कलर रंगोली

ट्राई कलर को लेकर किसी रंगोली के आकार वाले सांचे की मदद से भी फटाफट रंगोली डिजाइन बनाई जा सकती है। इस डिजाइन की मदद से सुंदर बॉर्डर तैयार किया जा सकता है। ( इमेज क्रेडिट-Shutterstock)

