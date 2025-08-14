स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे से सजाना है कोना तो देख लें 10 रंगोली डिजाइन

15 अगस्त का सेलिब्रेशन स्कूल, कॉलेज से लेकर ऑफिस जैसी जगहों पर धूमधाम के साथ किया जाता है। इस मौके पर कई जगह रंगोली सजाने का भी काम होता है। या कई बार रंगोली की प्रतियोगिता होती है। इस मौके पर आप तिरंगे कलर की मदद से सुंदर और आसान सी लगने वाली इन यूनिक डिजाइन की रंगोली को बना सकती हैं। देख लें टॉप 10 डिजाइन।
फूलों की मदद से तीन रंगों को मिलाकर सुंदर फूल वाली रंगोली डिजाइन रेडी करें। इसे बनाना बहुत आसान है। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
सिंपल से किसी भी कार्डबोर्ड पर राउंड शेप के साथ तीन रंगों को मिलाकर रंगोली तैयार करें। जिसके बीच में बारीक लकड़ी की मदद से छोटे-छोटे फूलों को उकेरे। ये रंगोली डिजाइन सुंदर और हटके है। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
रंगोली बनाने के लिए कोई सी भी डिजाइन समझ नहीं आ रही तो बस तिरंगे कलर की मदद से यूं ही 15 अगस्त लिख दें। ये डिजाइन भी यूनिक दिखेगी। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
तिरंगे कलर को भरते हुए राउंड शेप में सुंदर सी रंगोली तैयार करें और बीच में उसमे नील चक्र भी बनाएं। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
सिंपल से फूल और पत्तियों की मदद से सुंदर झंडे के आकार को देकर रंगोली तैयार की गई है। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
ट्राई कलर को काफी खूबसूरती के साथ एक दूसरे के साथ कंबाइड करके ब्यूटीफुल राउंड शेप रंगोली तैयार की गई है। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
राउंड शेप में तिरंगा को बनाकर उसके चारों तरफ सफेद रंग से ब्यूटीफुल तरीके से पेटल्स को बनाया गया है। ये रंगोली बनाना बिल्कुल आसान है और आसानी से बन भी जाएगी। ( इमेज क्रेडिट-Shutterstock)
एआई से पूछने पर वो रंगोली की ऐसी सुंदर डिजाइन दिखाएगा। जिसे आप हकीकत में बनाकर ट्राई कर सकती हैं। ( इमेज क्रेडिट-Shutterstock)
आसान लेकिन सुंदर तरीके से बनी मोर वाली रंगोली भी ब्यूटीफुल दिखेगी। बस इसे और भी ज्यादा क्रिएटिव तरीके से बनाया जा सकता है। ( इमेज क्रेडिट-Shutterstock)
ट्राई कलर को लेकर किसी रंगोली के आकार वाले सांचे की मदद से भी फटाफट रंगोली डिजाइन बनाई जा सकती है। इस डिजाइन की मदद से सुंदर बॉर्डर तैयार किया जा सकता है। ( इमेज क्रेडिट-Shutterstock)