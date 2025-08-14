independence day 2025 best 15 august fancy dress costume ideas for school students 15 अगस्त की स्कूल प्रतियोगिता में बच्चा ले रहा है हिस्सा, काम आएंगे बेस्ट फैंसी ड्रेस आइडियाज
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइल15 अगस्त की स्कूल प्रतियोगिता में बच्चा ले रहा है हिस्सा, काम आएंगे बेस्ट फैंसी ड्रेस आइडियाज

15 अगस्त की स्कूल प्रतियोगिता में बच्चा ले रहा है हिस्सा, काम आएंगे बेस्ट फैंसी ड्रेस आइडियाज

Fancy Dress Ideas For 15 August : 15 अगस्त के दिन बच्चे अपने अलग-अलग पहनावे से स्कूल में देशभक्ति का संदेश देते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे को 15 अगस्त की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए तैयार करने वाले हैं तो ये कुछ आइडिया आपकी मदद कर सकते हैं।

Manju MamgainThu, 14 Aug 2025 01:49 AM
1/7

15 अगस्त के लिए बेस्ट फैंसी ड्रेस आइडियाज

देशभर में हर साल 15 अगस्त का दिन बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 2025 के दिन स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तरों में कई तरह के क्रार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्कूलों में तो खासतौर पर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। जिसमें हिस्सा लेने वाले बच्चे अपने अलग-अलग पहनावे से देशभक्ति का संदेश देते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे को 15 अगस्त की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए तैयार करने वाले हैं तो ये कुछ आइडिया आपकी मदद कर सकते हैं। Pic Credit : Pinterest

2/7

महात्मा गांधी

स्कूल की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में बच्चों के लिए बापू का पहनावा, हमेशा से फेवरेट रहा है। सफेद धोती, चश्मा, लकड़ी की लाठी और गले में खादी का दुपट्टा लिए हर बच्चा इस गेटअप में बेहद खूबसूरत लगता है। Pic Credit : Hetal ponda Pinterest

3/7

भगत सिंह

अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के लुक में जोश और वीरता की झलक दिखाई दे तो उसके लिए भगत सिंह का यह लुक परफेक्ट रहेगा। बता दें, भगत सिंह, भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रान्तिकारी थे। उनके इस लुक को कॉपी करने के लिए बच्चे को सफेद कमीज, खाकी पैंट, काले बूट और सिर पर फेमस पगड़ी पहना सकते हैं। Pic Credit : Vinutha A Pinterest

4/7

सुभाष चंद्र बोस

स्वाधीनता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी दृष्टि और निडर कार्यों से पीढ़ियों को प्रेरित किया है। आप इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने बच्चे को उनका यह लुक ट्राई करवा सकते हैं। Pic Credit : facebook

5/7

रानी लक्ष्मीबाई

पारंपरिक साड़ी पहनें, हाथ में तलवार और माथे पर बिंदी लगाए छोटी बच्चियों का यह रानी लक्ष्मीबाई लुक, देखने वाले के दिल को छू लेगा। Pic Credit : Pinterest

6/7

डॉक्टर अब्दुल कलाम

भारत के पूर्व राष्ट्रपति और 'मिसाइल मैन' के नाम से फेमस डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का लुक कॉपी करने के लिए आप इस फोटो से आइडिया ले सकते हैं। ग्रे कलर का सूट, लंबे सफेद बाल वाली विग अब्दुल कलाम के लुक को आकर्षक बनाती है। Pic Credit : Pinterest

7/7

भारतीय सैनिक

भारतीय सैनिक की वर्दी, बूट और कैप पहने हुए आपका बच्चा एक बहादुर सिपाही का लुक देगा। 15 अगस्त की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए यह लुक भी काफी पसंद किया जाता है। Pic Credit : writer_shiddat_107 Pinterest

Independence Day Happy Independence Day