15 अगस्त की स्कूल प्रतियोगिता में बच्चा ले रहा है हिस्सा, काम आएंगे बेस्ट फैंसी ड्रेस आइडियाज

देशभर में हर साल 15 अगस्त का दिन बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 2025 के दिन स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तरों में कई तरह के क्रार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्कूलों में तो खासतौर पर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। जिसमें हिस्सा लेने वाले बच्चे अपने अलग-अलग पहनावे से देशभक्ति का संदेश देते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे को 15 अगस्त की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए तैयार करने वाले हैं तो ये कुछ आइडिया आपकी मदद कर सकते हैं। Pic Credit : Pinterest
स्कूल की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में बच्चों के लिए बापू का पहनावा, हमेशा से फेवरेट रहा है। सफेद धोती, चश्मा, लकड़ी की लाठी और गले में खादी का दुपट्टा लिए हर बच्चा इस गेटअप में बेहद खूबसूरत लगता है। Pic Credit : Hetal ponda Pinterest
अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के लुक में जोश और वीरता की झलक दिखाई दे तो उसके लिए भगत सिंह का यह लुक परफेक्ट रहेगा। बता दें, भगत सिंह, भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रान्तिकारी थे। उनके इस लुक को कॉपी करने के लिए बच्चे को सफेद कमीज, खाकी पैंट, काले बूट और सिर पर फेमस पगड़ी पहना सकते हैं। Pic Credit : Vinutha A Pinterest
स्वाधीनता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी दृष्टि और निडर कार्यों से पीढ़ियों को प्रेरित किया है। आप इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने बच्चे को उनका यह लुक ट्राई करवा सकते हैं। Pic Credit : facebook
पारंपरिक साड़ी पहनें, हाथ में तलवार और माथे पर बिंदी लगाए छोटी बच्चियों का यह रानी लक्ष्मीबाई लुक, देखने वाले के दिल को छू लेगा। Pic Credit : Pinterest
भारत के पूर्व राष्ट्रपति और 'मिसाइल मैन' के नाम से फेमस डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का लुक कॉपी करने के लिए आप इस फोटो से आइडिया ले सकते हैं। ग्रे कलर का सूट, लंबे सफेद बाल वाली विग अब्दुल कलाम के लुक को आकर्षक बनाती है। Pic Credit : Pinterest
भारतीय सैनिक की वर्दी, बूट और कैप पहने हुए आपका बच्चा एक बहादुर सिपाही का लुक देगा। 15 अगस्त की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए यह लुक भी काफी पसंद किया जाता है। Pic Credit : writer_shiddat_107 Pinterest