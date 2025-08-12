स्वतंत्रता दिवस पर ज्यादातर लोग बनाते हैं ये 7 डिशेज, क्या आपने की हैं ट्राई?

स्वतंत्रता दिवस को हर कोई उत्साह के साथ सेलिब्रेट करता है। देशभक्ति से भरे इस दिन को लोग अलग-अलग तरह से सेलिब्रेट करते हैं। इस मौके पर बहुत से लोग तिरंगा डिशेज बनाते हैं। ऐसे में यहां हम 7 ऐसी तिरंगा डिशेज के बारे में बता रहे हैं जो ज्यादातर लोग स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बनाते हैं।
मीठा खाने के शौकीन लोग स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा खीर बनाते हैं। इस स्वीट डिश में तीन रंग की लेयर होती हैं। इसे आकर्षित तरह से सर्व करने के लिए एक छोटे कांच के ग्लास को चुनें।
तिरंगा पास्ता को तीन अलग-अलग रंगों में रंगकर या अलग-अलग सब्जियों और सॉस का इस्तेमाल करके बनाया जाता है।
बहुत से लोग स्वतंत्रता दिवस पर लंच के लिए तिरंगा पुलाव बनाते हैं। इसे बनाने के लिए चावल को केसरी और हरे रंग के फूड कल का इस्तेमाल करें।
स्वतंत्रता दिवस पर आपके सेलिब्रेशन में तिरंगा इडली चार चांद लगा सकती हैं। बच्चों के स्कूल में 15 अगस्त के सेलिब्रेशन पर आप उनके टिफिन में इसे पैक कर सकती हैं।
क्या आपने कभी तिरंगा पराठा को खाया है? अगर नहीं तो इसे एक बार जरूर ट्राई करें। ये स्वाद के साथ दिखने में भी काफी अच्छा लगता है।
तिरंगा सैंडविच बेहद आसानी से बनने वाली एक डिश है, जिसे आप स्वतंत्रता दिवस के दिन सुबह ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं।
बहुत से लोग स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा ढोकला जरूर बनाते हैं। आप भी एक बार इस डिश को जरूर बनाकर ट्राई करें।