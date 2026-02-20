Hindustan Hindi News
इफ्तार पार्टी के लिए सिलवाएं हैवी सूट, ट्रेंड में चल रहे हैं ये 8 मॉडर्न डिजाइन्स, अटक जाएंगी लोगों की नजरें

Iftar Party Suit Designs 2026: इफ्तार पार्टी के  लिए अगर आप हैवी सूट कैरी करना चाहती हैं, तो हम कुछ ट्रेंडी डिजाइन्स दिखाने जा रहे हैं। इन्हें पहनकर आप सबसे सुदंर दिखेंगी।

Deepali SrivastavaFeb 20, 2026 01:37 pm IST
1/8

इफ्तार पार्टी के लिए सूट डिजाइन्स

रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है, जिसमें लोग महीने भर का रोजा रखते हैं। ऐसे में कई लोग अपने घर पर इफ्तार पार्टी भी रखते हैं। अगर आप घर पर इफ्तार पार्टी रख रही हैं या किसी के यहां शामिल होने जा रही हैं, तो पुराने सूट डिजाइन्स को अलविदा कह दें। अब कुछ मॉडर्न और स्टाइलिश सूट डिजाइन्स ट्रेंड में चल रहे हैं, जो आपको ग्लैमरस लुक देंगे। इन सूट को पहनकर जब आप महफिल में शामिल होंगी, तो लोगों की नजरें आप पर टिक जाएंगी। चलिए आपको सुंदर सूट डिजाइन्स दिखाते हैं।

2/8

कॉलर नेक सलवार सूट

ग्रीन कलर का कॉलर वाला सलवार सूट आप इफ्तार पार्टी में पहन सकती हैं। इस तरह के सूट लुक्स में आप सिंपल और एलिगेंट दिखेंगी।

3/8

पर्पल शरारा सेट

पर्पल कलर का शरारा सेट स्लीवलेस स्टाइल और बॉर्डर वाली गोटापट्टी डिजाइन के साथ अच्छा लग रहा है। इस तरह का शरारा आप पार्टी के लिए चुन सकती हैं।

4/8

कश्मीरी सूट

सिंपल और सुंदर दिखना चाहती हैं, तो कश्मीरी स्टाइल वाला सिल्क सूट चुनें। क्रीम कलर का ये सूट नेक डिजाइन के साथ अच्छा लग रहा है।

5/8

मिरर वर्क प्लाजो सूट

मिरर वर्क वाला प्लाजो सूट कलरफुल फैब्रिक में अच्छा लग रहा है। इस तरह का हैवी सूट आप सिलवा या खरीद सकती हैं। जरी और मिरर वर्क पैटर्न इस सूट को हैवी लुक दे रहा है।

6/8

शिफॉन प्लाजो शॉर्ट सूट

पेस्टल ग्रीन कलर का शिफॉन कपड़े में शॉर्ट सूट और प्लाजो भी इफ्तार पार्टी के लिए परफेक्ट रहेगा। इस तरह का सूट लुक आपको सबसे अलग लुक देगा। इसे आप बिना दुपट्टा के भी स्टाइल कर सकती हैं।

7/8

ब्लू जॉर्जट स्वीटहार्ट नेक सूट डिजाइन

हैवी और सुंदर डिजाइन में आप सूट पहनना पसंद करती हैं, तो ब्लू कलर का स्वीटहार्ट नेकलाइन वाला सूट चुनें। इस सूट में फ्रंट में ओपन स्टाइल डिजाइन बनी है, जो देखने में हैवी लग रहा है। नेट दुपट्टे के साथ पहनें।

8/8

मरून घरारा सूट

हैवी डिजाइन में आप मरून कलर का घरारा सूट भी पहन सकती हैं। इस घरारा सूट में फ्रंट में ही गोल्डन जरी डिजाइन बनी हुई और ये राउंड नेक स्टाइल सुंदर लग रही है।

