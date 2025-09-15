पैर पर पैर चढ़ाकर बैठने वाले हो जाएं सावधान, घेर सकते हैं ये 6 बड़े रोग

बात जब बॉडी लैंग्वेज और स्टाइलिंग की आती है तो क्रॉस लेग करके बैठना, आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। भले ही लोगों को बैठने का यह तरीका अच्छा और आरामदायक लगे, लेकिन अनजाने में यह आपकी सेहत के लिए बड़े खतरे पैदा कर रहा होता है। जी हां, हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो लंबे समय तक एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठने से व्यक्ति के लिए ब्लड प्रेशर से लेकर वेरिकॉज वेन्स जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आइए जानते हैं बैठने की यह आदत सेहत को क्या-क्या नुकसान पहुंचाती है। Pic Credit : All Pics Shutterstock
पैर के ऊपर पैर रखकर बैठने से शरीर का रक्त संचार खराब हो जाता है, क्योंकि इससे निचली नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे हृदय तक रक्त पंप करना मुश्किल हो जाता है और रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है। लंबे समय तक ऐसा करने से सुन्नता, बेचैनी, और नसों को नुकसान हो सकता है। बेहतर रक्त संचार के लिए पैरों को जमीन पर सीधा रखना,पैरों को स्टूल या तकिये पर उठाकर रखना चाहिए।
पैर के ऊपर पैर रखकर बैठने से घुटनों पर लगातार दबाव पड़ने लगता है। जिससे घुटनों में दर्द की समस्या हो सकती है, जो समय के साथ खासकर गठिया रोगियों के लिए और भी ज्यादा बढ़ सकती है।
क्रॉस-लेग्ड पोजीशन में बैठने से पीठ के निचले हिस्से में दर्द, कूल्हे की गलत अलाइनमेंट, और मांसपेशियों के असंतुलन के कारण समस्याएं हो सकती हैं। रीढ़ की हड्डी के नेचुरल कर्व में बदलाव से झुकने की प्रवृत्ति बढ़ती है और स्लाउचिंग से डिस्क पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे यह दर्द क्रॉनिक हो सकता है।
क्रॉस लेग पॉजिशन में हमारी पेल्विक मसल्स इंबैलंस हो सकती हैं। क्योंक हर दिन कई-कई घंटे इस स्थिति में बैठने पर थाइज में खिंचाव, सूजन, सुन्नता या दर्द महसूस हो सकता है।
एक ही जगह पर खासतौर पर ऑफिस में कुर्सी पर 8 से 9 घंटे रोज क्रॉस लेग करके बैठने से जॉइंट पेन की समस्या हो सकती है। कई बार लोगों को लगता है कि रोजाना की वॉक, एक्सरसाइज और योग करने के बाद भी उनके जॉइंट्स में दर्द क्यों हो रहा है। तो इस दर्द की वजह कुछ और नहीं बल्कि आपका क्रॉस लेग पॉश्चर होता है।
कई हेल्थ स्टडीज में यह बात सामने आ चुकी है के एक के ऊपर एक पैर रखकर बैठने से नसों पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि जब प्रतिभागियों ने घुटनों के स्तर पर अपने पैर क्रॉस करके रखे, तो रक्तचाप में वृद्धि हुई।
अगर आप सेहत से जुड़ी समस्या से बचना चाहते हैं तो बीच-बीच में सीट से कम से कम हर 45 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। थोडे़-थोड़े समय बाद अपनी सिटिंग पॉजिशन चेंज करते रहें। बीच-बीच में सीट से खड़े होकर फिर बैठ जाएं।