पैर पर पैर चढ़ाकर बैठने वाले हो जाएं सावधान, घेर सकते हैं ये 6 बड़े रोग

पैर पर पैर चढ़ाकर बैठने से होते हैं ये नुकसान

बात जब बॉडी लैंग्वेज और स्टाइलिंग की आती है तो क्रॉस लेग करके बैठना, आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। भले ही लोगों को बैठने का यह तरीका अच्छा और आरामदायक लगे, लेकिन अनजाने में यह आपकी सेहत के लिए बड़े खतरे पैदा कर रहा होता है। जी हां, हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो लंबे समय तक एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठने से व्यक्ति के लिए ब्लड प्रेशर से लेकर वेरिकॉज वेन्स जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आइए जानते हैं बैठने की यह आदत सेहत को क्या-क्या नुकसान पहुंचाती है। Pic Credit : All Pics Shutterstock