1 सेकेंड में पकड़ में आ जाएगा केमिकल से पका आम! बेकिंग सोडा वाली ट्रिक से ऐसे करें असली फल की पहचान

आम पेड़ वाला है या केमिकल वाला

गर्मी का सीजन आते ही लोग आम का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही बाजार में इसकी बहार आती है, वैसे ही खाना शुरू कर देते हैं। बाजार में मिलने वाला हर आम अब असली-पेड़ का पका हुआ नहीं होता। सही आम मिलना भी अब काफी मुश्किल हो चुका है। ठेले पर खूबसूरत-पीले रंग के दिख रहे आम कई बार पेड़ के पके नहीं बल्कि केमिकल से पकाए हुए होते हैं, जिन्हें खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है और स्वाद भी बुरा होता है। चलिए आज हम आपको बताएंगे कि केमिकल वाले आम की पहचान कैसे करें। इसमें सबसे पहली ट्रिक बेकिंग सोडा वाली है, जिससे आप झट से पता कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ टिप्स को अपनाकर सही आम ही खरीदें।