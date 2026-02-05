Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलछोटे बदलाव बड़ा असर: अगले 30 दिनों तक अपनाएं ये 9 आदतें, फिर देखें कैसे बदलती है लाइफ!

छोटे बदलाव बड़ा असर: अगले 30 दिनों तक अपनाएं ये 9 आदतें, फिर देखें कैसे बदलती है लाइफ!

कई बार लाइफ में ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है।हिप्नोथैरेपिस्ट प्रतीक बजाज बताते हैं कि अगले 30 दिनों तक अगर आप ये 9 बातें फॉलो करते हैं, तो अपनी लाइफ में काफी पॉजिटिव बदलाव महसूस कर सकते हैं।

Anmol ChauhanFeb 05, 2026 04:02 pm IST
1/10

छोटी-छोटी आदतें लाएंगी बड़े बदलाव

कई बार लाइफ में ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है। काम का प्रेशर, पर्सनल लाइफ के लिए समय ना मिल पाना, मानसिक थकान और अनियमित दिनचर्या, ये सब मिलकर मन को एक उलझन में डाल देते हैं। इससे मेंटल हेल्थ पर काफी नेगेटिव असर पड़ता है और लाइफ पर कंट्रोल छूटता हुआ लगता है। ऐसे में बड़े बदलाव करना मुश्किल लगता है, लेकिन छोटी-छोटी चीजों से आप शुरुआत कर सकते हैं। हिप्नोथैरेपिस्ट प्रतीक बजाज एक इंस्टाग्राम पोस्ट में बताते हैं कि अगले 30 दिनों तक अगर आप ये 9 बातें फॉलो करते हैं, तो अपनी लाइफ में काफी पॉजिटिव बदलाव महसूस कर सकते हैं। (Credit: prateekbajaj_akashic_records)

2/10

प्रॉपर स्लीप रूटीन फॉलो करें

रोज 8 घंटे की गहरी और अच्छी नींद लेने की आदत डालें। सोना कोई आलस नहीं है, बल्कि ये अगले दिन के लिए आपकी एनर्जी को रिचार्ज करता है। एक फिक्स रूटीन बना लेंगे तो बॉडी को रोज उसी समय आराम लेने की आदत भी पड़ जाएगी।

3/10

सुबह उठते ही फोन मत उठाओ

अगर आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं, तो अगले 30 दिनों तक ये आदत बंद कर दें। सुबह उठते ही कुछ समय खुद के साथ बिताएं। शांति और पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत करें।

4/10

पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं

रोज खुद को प्रॉपर हाइड्रेट रखें। कम से कम दो लीटर पानी तो आपको जरूर पीना चाहिए। बॉडी एक मशीन है, इसे ड्राई रखेंगे जो काम करना मुश्किल हो जाएगा।

5/10

कुछ देर धूप में गुजारें

रोज कुछ देर धूप में जरूर बिताएं। बहुत ज्यादा देर नहीं, सिर्फ 20 मिनट धूप में बैठना काफी है। विटामिन डी आपके मूड को पॉजिटिव रखने में अहम भूमिका निभाता है। यानी मेंटल और फिजिकल हेल्थ, दोनों के लिए धूप बूस्टर है।

6/10

शुगर को डाइट से कट करें

अगले 30 दिनों तक अपनी डाइट से शुगर को पूरी तरह बाहर कर दें। शुगर कट करने से आपकी हेल्थ ही बेहतर नहीं होती, बल्कि मूड पर भी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है।

7/10

30 मिनट कुछ अच्छा पढ़ें

रीडिंग की हैबिट आपको जरूर डालनी चाहिए। अगले एक महीने रोज 30 दिन कुछ अच्छा पढ़ने की आदत डालें। कुछ ऐसा पढ़ें जो आपके दिमाग को शार्प बनाए, ना कि कन्फ्यूज करे।

8/10

हफ्ते में 3 बार वर्कआउट करें

हफ्ते में 3 बार कम से कम कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। योग, डांस, वॉक या वर्कआउट करें। जरूरी नहीं है कि आपको जिम ही जाना है, बस डिसिप्लिन मेंटेन करना है।

9/10

फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं

फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बोरिंग या डाइट वाला खाना बोलना बंद करें। यही चीजें हैं जो आपका अंदर से ग्लो अप करती हैं। आप हेल्दी खाते हैं, तो फिजिकली और मेंटली भी हेल्दी रहते हैं।

10/10

खुद के साथ समय बिताएं

रोज सिर्फ 10 मिनट खुद के साथ जरूर बिताएं। बिना फोन के शांति से बैठें और समझें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। इससे आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और लाइफ काफी हद तक कंट्रोल में आने लगती है।

life mantra