छोटे बदलाव बड़ा असर: अगले 30 दिनों तक अपनाएं ये 9 आदतें, फिर देखें कैसे बदलती है लाइफ!

छोटी-छोटी आदतें लाएंगी बड़े बदलाव

कई बार लाइफ में ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है। काम का प्रेशर, पर्सनल लाइफ के लिए समय ना मिल पाना, मानसिक थकान और अनियमित दिनचर्या, ये सब मिलकर मन को एक उलझन में डाल देते हैं। इससे मेंटल हेल्थ पर काफी नेगेटिव असर पड़ता है और लाइफ पर कंट्रोल छूटता हुआ लगता है। ऐसे में बड़े बदलाव करना मुश्किल लगता है, लेकिन छोटी-छोटी चीजों से आप शुरुआत कर सकते हैं। हिप्नोथैरेपिस्ट प्रतीक बजाज एक इंस्टाग्राम पोस्ट में बताते हैं कि अगले 30 दिनों तक अगर आप ये 9 बातें फॉलो करते हैं, तो अपनी लाइफ में काफी पॉजिटिव बदलाव महसूस कर सकते हैं। (Credit: prateekbajaj_akashic_records)