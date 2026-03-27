कंजकों की पूजा के बाद बच गया है सूजी का हलवा तो बना लें ये 7 मीठी रेसिपी

सूजी के हलवे से बनाएं बर्फी

बचा हुआ सूजी का हलवा इस्तेमाल करना का ये बेहतरीन और आसान तरीका है। दूध को उबालकर गाढ़ा कर लें। जब ये पककर एक चौथाई रह जाए तो इसमे हलवा डाल दें और मिठास को भी बैलेंस कर दें। साथ में इलायची पाउडर डालकर मिक्स करें। जब ये सूखने लगे तो थाली में घी लगाकर ग्रीस कर लें और इस मिक्सचर को पलट कर बर्फी शेप में कट कर दें। ठंडा होने के बाद रेडी हो जाएगी मजेदार मिठाई।