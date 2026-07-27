पौधों में जान डाल देगी ये एक ईंट, बस इस्तेमाल का सही तरीका जान लें

क्या है कोकोपीट ब्रिक?

अगर आप गार्डनिंग करते हैं, तो आपने कोकोपीट ब्रिक का नाम जरूर सुना होगा। यह नारियल के छिलके के रेशों से बनाई जाती है और सूखी ईंट जैसी दिखती है। पानी मिलाने पर यह कई गुना फूल जाती है और मुलायम हो जाती है। इसे मिट्टी में मिलाने से पौधों की जड़ों को बेहतर माहौल मिलता है और उनकी बढ़त भी अच्छी होती है।