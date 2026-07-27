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पौधों में जान डाल देगी ये एक ईंट, बस इस्तेमाल का सही तरीका जान लें

अगर आपके पौधे अच्छी तरह नहीं बढ़ रहे हैं, तो कोकोपीट ब्रिक आपकी मदद कर सकती है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह मिट्टी की क्वालिटी बेहतर करती है और पौधों की ग्रोथ में मदद करती है।

Shubhangi GuptaJul 27, 2026 03:40 pm IST
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क्या है कोकोपीट ब्रिक?

अगर आप गार्डनिंग करते हैं, तो आपने कोकोपीट ब्रिक का नाम जरूर सुना होगा। यह नारियल के छिलके के रेशों से बनाई जाती है और सूखी ईंट जैसी दिखती है। पानी मिलाने पर यह कई गुना फूल जाती है और मुलायम हो जाती है। इसे मिट्टी में मिलाने से पौधों की जड़ों को बेहतर माहौल मिलता है और उनकी बढ़त भी अच्छी होती है।

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कोकोपीट ब्रिक का इस्तेमाल कैसे करें?

सबसे पहले कोकोपीट ब्रिक को एक बड़े टब या बाल्टी में रखें। अब इसमें जरूरत के अनुसार पानी डालें और 20 से 30 मिनट तक छोड़ दें। थोड़ी देर में यह फूलकर मुलायम हो जाएगी। इसके बाद हाथों से इसे अच्छी तरह तोड़ लें ताकि कोई सख्त हिस्सा ना बचे। अब यह इस्तेमाल के लिए तैयार है।

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मिट्टी में कितना मिलाएं?

तैयार कोकोपीट को सीधे इस्तेमाल करने के बजाय मिट्टी में मिलाना बेहतर होता है। सामान्य तौर पर 50 प्रतिशत मिट्टी, 30 प्रतिशत कोकोपीट और 20 प्रतिशत खाद का मिश्रण पौधों के लिए अच्छा माना जाता है। इससे मिट्टी हल्की रहती है और जड़ों को आसानी से बढ़ने की जगह भी मिलती है।

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मिट्टी में नमी बनाए रखती है

कोकोपीट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पानी को लंबे समय तक अपने अंदर रोककर रखती है। इससे पौधों को बार-बार पानी देने की जरूरत कम पड़ती है। खासकर गर्मियों में यह मिट्टी को जल्दी सूखने से बचाने में मदद करती है।

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जड़ों की ग्रोथ होती है बेहतर

जब मिट्टी बहुत सख्त होती है, तो जड़ों का फैलना मुश्किल हो जाता है। कोकोपीट मिट्टी को हल्का और भुरभुरा बनाती है। इससे जड़ों को फैलने के लिए अच्छी जगह मिलती है और पौधा मजबूत बनता है।

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बीज और नए पौधों के लिए फायदेमंद

अगर आप बीज उगा रहे हैं या नए पौधे लगा रहे हैं, तो कोकोपीट बहुत अच्छा विकल्प है। इसकी हल्की बनावट बीजों को आसानी से अंकुरित होने में मदद करती है। साथ ही नई जड़ों का विकास भी तेजी से होता है।

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गमलों में क्यों है जरूरी?

गमलों में लगी मिट्टी समय के साथ सख्त हो जाती है। ऐसे में कोकोपीट मिलाने से मिट्टी में हवा का आना-जाना बेहतर होता है। इससे जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है और पौधे ज्यादा स्वस्थ बने रहते हैं। बालकनी और छत पर गार्डनिंग करने वालों के लिए यह काफी उपयोगी है।

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इन बातों का रखें ध्यान

कोकोपीट में अपने आप पोषक तत्व बहुत कम होते हैं। इसलिए इसे हमेशा अच्छी खाद या वर्मी कम्पोस्ट के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। साथ ही जरूरत से ज्यादा कोकोपीट ना डालें। सही मात्रा और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर आपके पौधे लंबे समय तक हरे-भरे और स्वस्थ बने रहेंगे।

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