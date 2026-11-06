मोबाइल से दिवाली की शानदार तस्वीरें कैसे लें? इन आसान टिप्स को करें फॉलो

अच्छी फोटो लेने से पहले मोबाइल के कैमरे को साफ करना न भूलें। कई बार कैमरे के लेंस पर उंगलियों के निशान या धूल लग जाती है, जिससे फोटो धुंधली या फीकी आती है। ऐसे में फोटो क्लिक करने से पहले सॉफ्ट माइक्रोफाइबर कपड़े से लेंस साफ कर लें। साथ ही, कैमरे के लेंस पर उंगली न रखें। यह छोटी सी बात आपकी फोटो की क्वालिटी में काफी फर्क ला सकती है।
दिवाली पर घर में दीये और रंग-बिरंगी लाइट्स लगी होती हैं। इनकी फोटो लेते समय लाइटिंग का खास ध्यान रखें। अगर आप किसी की फोटो ले रही हैं, तो उसे लाइट के सामने खड़ा करें, ताकि चेहरे पर अच्छी रोशनी आए। बहुत तेज लाइट सीधे कैमरे पर पड़ने से बचें। दीयों की फोटो लेते समय कमरे की कुछ लाइट बंद कर सकती हैं, इससे दीयों की चमक अच्छी तरह कैप्चर होगी।
कई बार मोबाइल से फोटो लेते समय चेहरा या कोई खास चीज साफ नहीं आती। इससे बचने के लिए फोटो क्लिक करने से पहले स्क्रीन पर उस जगह टैप करें, जिसकी फोटो लेनी है। इससे कैमरा उस हिस्से पर फोकस कर लेगा। अगर दीये की फोटो ले रही हैं, तो स्क्रीन पर दीये को टैप करें। इससे दीया ज्यादा साफ दिखेगा और फोटो भी अच्छी आएगी।
दिवाली की रात फोटो लेते समय कई लोग फ्लैश ऑन कर देते हैं, लेकिन इससे फोटो जरूरत से ज्यादा चमकीली या अजीब आ सकती है। इसकी जगह मोबाइल में नाइट मोड का ऑप्शन हो, तो उसे ट्राई करें। इससे कम रोशनी में भी फोटो अच्छी आ सकती है। हालांकि, नाइट मोड में फोटो लेते समय मोबाइल को स्थिर रखें, क्योंकि जरा सी हलचल से तस्वीर ब्लर हो सकती है।
हर फोटो एक ही एंगल से लेने पर थोड़ी बोरिंग लग सकती है। इसलिए दिवाली पर तस्वीरें लेते समय अलग-अलग एंगल ट्राई करें। दीयों की फोटो ऊपर से लें, रंगोली की तस्वीर के लिए थोड़ा नीचे झुकें और लाइट्स की फोटो लेते समय कैमरे को अलग दिशा में रखें। फैमिली फोटो में मोबाइल को आंखों के लेवल पर रखें। छोटे-छोटे एंगल चेंज करने से तस्वीरों में अच्छा डिफरेंस दिखेगा।
अगर आप दिवाली पर अपनी या परिवार के किसी सदस्य की अच्छी फोटो लेना चाहते हैं, तो पोर्ट्रेट मोड ट्राई करें। इसमें चेहरा साफ दिखता है और पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर हो जाता है। इससे फोटो को अच्छा लुक मिलता है। फोटो लेते समय चेहरे पर अच्छी रोशनी रखें और मोबाइल को बहुत पास न ले जाएं। ध्यान रहे कि पोर्ट्रेट मोड में बालों और कपड़ों के किनारे भी साफ दिखने चाहिए।
दिवाली पर दीयों और फेयरी लाइट्स की फोटो काफी खूबसूरत आती हैं। इसके लिए मोबाइल को दीयों के थोड़ा करीब रखें और स्क्रीन पर उनकी लौ पर टैप करके फोकस सेट करें। फेयरी लाइट्स की फोटो लेते समय बैकग्राउंड थोड़ा डार्क रखें, ताकि लाइट्स ज्यादा चमकदार दिखें। चाहें तो लाइट्स को बैकग्राउंड में रखकर अपनी फोटो भी क्लिक कर सकती हैं। इससे तस्वीर को फेस्टिव लुक मिलेगा।