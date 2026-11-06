मोबाइल से दिवाली की शानदार तस्वीरें कैसे लें? इन आसान टिप्स को करें फॉलो

पोर्ट्रेट मोड से लें शानदार फोटो

अगर आप दिवाली पर अपनी या परिवार के किसी सदस्य की अच्छी फोटो लेना चाहते हैं, तो पोर्ट्रेट मोड ट्राई करें। इसमें चेहरा साफ दिखता है और पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर हो जाता है। इससे फोटो को अच्छा लुक मिलता है। फोटो लेते समय चेहरे पर अच्छी रोशनी रखें और मोबाइल को बहुत पास न ले जाएं। ध्यान रहे कि पोर्ट्रेट मोड में बालों और कपड़ों के किनारे भी साफ दिखने चाहिए।