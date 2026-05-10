खाने का स्वाद बढ़ाने वाली इन 5 तरह की पत्तियों को सुखाकर कैसे करें यूज, बाजार से लाने पर पड़ती हैं महंगी

गर्मियों में कैसे सुखाएं 5 तरह की पत्तियां

खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए तरह-तरह की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है और खाने का स्वाद बढ़ाने वाली कुछ चीजें तो घर पर ही तैयार की जाती है। यहां 5 तरह की पत्तियों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें दादी नानी अक्सर सुखाया करती थीं। ये पत्तियां खाने का स्वाद तो बढ़ाती ही हैं साथ ही सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं। इंस्टाग्राम पर सुरभी भंडारी ने 5 पत्तियों को सुखाने और उन्हें इस्तेमाल करने के बारे में बताया है, जो आपको जानना चाहिए।