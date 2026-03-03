गुजिया कुछ ही दिनों में महकने लगती है? लंबे समय तक खस्ता रखने में काम आएंगे ये 5 टिप्स!

होली के त्योहार पर जितना महत्व रंगों का है, गुजिया का भी लगभग उतना ही है। जब तक घर में खूब सारी गुजिया ना बनें और होली के दिन मेहमानों को सर्व ना कि जाएं, तब तक भला कैसे होली। खैर, ढेर सारी गुजिया बन तो जाती हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से स्टोर कर के रखना भी जरूरी है। क्योंकि कुछ ही दिन बाद ये महकना शुरू हो जाती हैं और कई बार इनका खस्तापन भी कम हो जाता है। ऐसे में अगर आप ठीक तरह से गुजिया को स्टोर करें, तो कई दिनों तक भी ये खस्ता बनी रहेंगी और इनके स्वाद और खुशबू में भी कोई कमी नहीं आएगी। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ टिप्स जान लेते हैं। (Image Credit- Pinterest)
गुजिया बनाने के तुरंत बाद इन्हें किसी कंटेनर में स्टोर ना करें। ऐसा करने से गुजिया सॉफ्ट हो सकती हैं। इनका खस्तापन बरकरार रहे, इसके लिए इन्हें किसी परात में निकाल कर रख लें और ठंडा होने दें। जब ये ठंडी हो जाएं, तभी इन्हें स्टोर कर के रखें।
गुजिया को हमेशा एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोर करें। इससे बाहरी हवा गुजिया में नहीं लगती और इनका खस्तापन बना रहता है। इससे गुजिया लंबे समय तक फ्रेश भी रहती है। एक चीज और ध्यान रखें कि गुजिया स्टोर करने से पहले कंटेनर में कोई पेपर टॉवल जरूर बिछा लें।
गुजिया को कभी भी रसोई जैसी गर्म जगह पर स्टोर कर के नहीं रखना चाहिए। इससे वो जल्दी खराब हो सकती हैं। गुजिया को लंबे समय तक खस्ता और फ्रेश रखना है तो ठंडी और सूखी जगह चुनें। इससे वो लंबे समय तक कुरकुरी और ताजी बनी रहती हैं।
कुछ लोग गुजिया को फ्रिज में स्टोर कर के रख देते हैं, ताकि ये जल्दी खराब ना हों। जबकि ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। फ्रिज में रखने से गुजिया का कुकुरापन खत्म हो सकता है और ये खराब भी जल्दी होती हैं। फ्रिज में रखने से गुजिया का टेस्ट भी पूरी तरह बदल जाता है।
गुजिया लंबे समय तक फ्रेश और खस्ता बनी रहें, इसके लिए आप ये छोटी सी टिप भी फॉलो कर सकती हैं। बस जब भी किसी कंटेनर ने गुजिया स्टोर कर के रखें, ऊपर से एक साफ-सूखा टिश्यू पेपर भी रख दें। ये एकस्ट्रा नमी सोख लेता है और गुजिया का कुरकुरपन बरकरार रहता है।
मावा और घी की वजह से गुजिया कुछ ही दिनों बाद महकने लगती है। लेकिन अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर इन्हें स्टोर करती हैं, तो ये आराम से 15-20 दिन तक चल सकती हैं। वहीं सूजी वाली गुजिया थोड़े ज्यादा दिन तक फ्रेश रह सकती हैं।