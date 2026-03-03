गुजिया कुछ ही दिनों में महकने लगती है? लंबे समय तक खस्ता रखने में काम आएंगे ये 5 टिप्स!

गुजिया को सही तरीके से स्टोर करने के टिप्स

होली के त्योहार पर जितना महत्व रंगों का है, गुजिया का भी लगभग उतना ही है। जब तक घर में खूब सारी गुजिया ना बनें और होली के दिन मेहमानों को सर्व ना कि जाएं, तब तक भला कैसे होली। खैर, ढेर सारी गुजिया बन तो जाती हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से स्टोर कर के रखना भी जरूरी है। क्योंकि कुछ ही दिन बाद ये महकना शुरू हो जाती हैं और कई बार इनका खस्तापन भी कम हो जाता है। ऐसे में अगर आप ठीक तरह से गुजिया को स्टोर करें, तो कई दिनों तक भी ये खस्ता बनी रहेंगी और इनके स्वाद और खुशबू में भी कोई कमी नहीं आएगी। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ टिप्स जान लेते हैं। (Image Credit- Pinterest)