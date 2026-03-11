बस 1 छोटी सी ट्रिक और हर बार जमेगी गाढ़ी मलाईदार दही, आज जान लें हलवाई वाला सीक्रेट!

गाढ़ी दही जमाने का नया तरीका

ज्यादातर घरों में रोजाना दही खाई जाती है। खासतौर से गर्मियों में तो खाने के साथ दही ना हो तो अधूरापन ही लगता है। वैसे घर में दही जमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस दूध में जामन लगाओ और दही जमकर रेडी हो जाती है। लेकिन घर में अक्सर मार्केट जैसी गाढ़ी थक्केदार दही नहीं जमती है। अब गाढ़ी दही खाना किसे नहीं पसंद, सो यहां हम आपके लिए एक तरीका ले आए हैं, जिससे घर में एकदम गाढ़ी मलाईदार दही आप जमा पाएंगी। इंस्टाग्राम पर ये तरीका लोगों को खूब पसंद आ रहा है। (Credit- @foodies_hub_as)