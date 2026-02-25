कम सैलरी में कैसे करें पैसों की बचत? ये 7 आदतें आपको बना सकती हैं अमीर

कम सैलरी में कैसे करें बचत

दिल्ली-एनसीआर या मुंबई में नौकरी कर रहे लोग अक्सर इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके पास सेविंग्स के नाम पर कुछ नहीं है। जिन लोगों की सैलरी हैंड टू माउथ रहती है, मतलब आई और खत्म हो गई। उनके लिए बचत करना किसी बड़े मिशन को पूरा करने जैसा होता है। लेकिन किसी बुरे वक्त या इमरजेंसी में आपकी सेविंग्स ही काम में आती है। हर बार क्रेडिट कार्ड के कर्ज या बैंक लोन में फंसना भी खुद को मुसीबत में डालने जैसा होता है। ऐसे में अगर आप कम सैलरी पाते हैं और उसी में बचत करना चाहते हैं, तो कुछ टिप्स को अपनाएं। इन टिप्स की मदद से आप खर्चा भी कर सकेंगे और सेविंग्स भी।