कम सैलरी में कैसे करें पैसों की बचत? ये 7 आदतें आपको बना सकती हैं अमीर

दिल्ली-एनसीआर या मुंबई में नौकरी कर रहे लोग अक्सर इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके पास सेविंग्स के नाम पर कुछ नहीं है। जिन लोगों की सैलरी हैंड टू माउथ रहती है, मतलब आई और खत्म हो गई। उनके लिए बचत करना किसी बड़े मिशन को पूरा करने जैसा होता है। लेकिन किसी बुरे वक्त या इमरजेंसी में आपकी सेविंग्स ही काम में आती है। हर बार क्रेडिट कार्ड के कर्ज या बैंक लोन में फंसना भी खुद को मुसीबत में डालने जैसा होता है। ऐसे में अगर आप कम सैलरी पाते हैं और उसी में बचत करना चाहते हैं, तो कुछ टिप्स को अपनाएं। इन टिप्स की मदद से आप खर्चा भी कर सकेंगे और सेविंग्स भी।
सेव नाऊ और स्पेंड लेटर वाली ट्रिक का मतलब है कि आपको बचत पहले करनी है और खर्चा बाद में। अगर आपकी सैलरी 20 हजार रुपये आती है और आपका खर्चा 15000 रुपये का होता है, तब भी उसमें 1000 से 2000 रुपये बचाने की कोशिश करें। इसे आप बाद में खर्च करने के लिए रखें। इसे आप अलग खाते में रख सकते हैं या फिर कैश निकालकर किसी बॉक्स में रखें।
आपको हर महीने तय करना होगा कि आपको फिजूल खर्च करके कुछ भी नहीं खरीदना है। कई बार हम ऐसी चीजें खरीद लेते हैं, जिसका कोई काम नहीं होता या फिर जरूरत नहीं होती। बाद में इस खर्च पर हमें पछतावा होता है।
महीने की शुरुआत में ही अपना फिक्स बजट तैयार करें। बजट तैयार करने से खर्चा करने में आसानी होती है और ऐसे में पैसे भी बच जाते हैं। बजट के हिसाब से ही चलें और उतना ही खर्चा करें। फिर अगले महीने उसी बजट को रिपीट करें।
किसी भी चीज को खरीदने से पहले 24 घंटे का रूल तय करें। इसमें आप जो भी चीज खरीदने जा रहे हैं, उसे खरीदने से पहले 24 घंटे का समय खुद को दें और सही से सोच लें कि क्या वाकई आपको ये लेना है। जैसे फोन, हेडफोन, लैपटॉप लेना बड़ा खर्चा होता है, ऐसे में इसे लेने से पहले अच्छे से सोच लें।
डायरी या मोबाइल के नोट्स में अपनी बैलेंस शीट बनाकर रखें। बैलेंस शीट बनाने से आपको पता रहेगा कि कितना खर्चा किस चीज में हो रहा है। खाने, रहने, पहनने, ट्रैवल करने में आपका कुल खर्चा कितना होता है। ऐसे भी आप फिजूल खर्ची से बच सकते हैं।
आजकल मोबाइल में कई तरह के सब्सक्रिप्शन हो चुके हैं, जो ऑटो पे हो जाते हैं। महीने के आखिर या पहले हफ्ते में सब कट हो जाता है, तब पता चलता है कि बिना यूज के पैसे चले गए। ऐसे में सभी सब्सक्रिप्शन से ऑटो पे हटा दें। उन चीजों का सब्सक्रिप्शन ही लें, जो वाकई आप इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर चाहे वो फूड ऐप्स हो या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स।
कम सैलरी होने का मतलब ये नहीं है कि आप क्रेडिट कार्ड पर निर्भर हो जाए। अक्सर लोग सोचते हैं कि अभी क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर लेते हैं, अगले महीने देख लेंगे। लेकिन अगले महीने क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के बाद न बचत होगी और न ही बजट सही बनेगा। इसलिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच-समझकर करें।