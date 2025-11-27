पानी गर्म करने वाले रॉड पर सफेद परत जमा है तो खुरचे नहीं, ऐसे करें साफ

Hindustan Hindi News
How to clean water heating immersion rod: पानी गर्म करने वाले रॉड के ऊपर पानी की सफेद रंग की परत पत्थर की तरह जम गई है तो इसे मिनटों में साफ करने का ये आसान तरीका जान लें। बिल्कुल नए जैसे रॉड की तरह पानी गर्म होगा।

AparajitaThu, 27 Nov 2025 02:13 PM
पानी वाले रॉड पर जमा सफेद परत कैसे साफ करें

सर्दियों में ठंडे पानी को गर्म करने के लिए गीजर या इमर्शन रॉड का इस्तेमाल तो लगभग हर घर में होता है। लेकिन पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल होने वाला रॉड जब पुराना हो जाता है तो उस पर सफेद रंग की मोटी सी परत जमा हो जाती है। जिसकी वजह से पानी गर्म होने में समय लगता है और बिजली का बिल भी इस वजह से बढ़ता है। इस सफेद परत को हटाने के लिए कुछ लोग इसे खुरच देते हैं। जिसकी वजह से रॉड कई बार डैमेज हो जाती है या ये परत पूरी तरह से नहीं हटती। लेकिन रॉड पर जमा सफेद पर को हटाने के लिए बिल्कुल आसान सा उपाय अपनाया जा सकता है। जिससे इमर्शन रॉड नए जैसा हो जाएगा और आसानी से पानी गर्म करेगा।

क्यों जमा हो जाती है परत

पानी गर्म करने वाले रॉड पर ये सफेद रंग की परत दरअसल, कैल्शिमय और मैग्नीशियम की होती है। जो पानी में मौजूद होता है और पानी के हीट होने पर रॉड के ऊपर परत के रूप में जमा होने लगता है।

कठोर पानी में ज्यादा जमा होती है सफेद पर

जिन जगहों का पानी कठोर होता है। मतलब जिस पानी में, कैल्शियम, सल्फेट,मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये पानी अक्सर बर्तन और सिंक में भी सफेद दाग छोड़ देता है। यहीं पानी अक्सर इमर्शन रॉड पर भी जमा हो जाता है। जिसे साफ करने के लिए बस इन आसान से उपाय को अपना लें।

विनेगर और बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल

इमर्शन रॉड पर जमा सफेद परत को छुड़ाने के लिए विनेगर और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है।

कैसे साफ करें इमर्शन रॉड

बस किसी बाल्टी में एक हिस्सा यानी एक ढक्कन विनेगर और तीन हिस्सा यानी तीन ढक्कन बेकिंग सोडा को पानी में घोल दें। अब इसमे रॉड को भिगोकर करीब आधे घंटे के लिए छोड़ दें।

हल्के हाथ से रगड़े

वैसे तो विनेगर और बेकिंग सोडा के पानी में डुबोने से रॉड साफ हो जाता है। लेकिन अगर सफेद परत बहुत मोटी है तो हल्के हाथ से इसे बर्तन धोने वाले पैड से रब करें। जिससे कि पूरी परत साफ हो जाए। बस साफ पानी से रॉड को साफ कर लें। ये पहले की तरह चमकदार बन जाएगी।

रॉड को गर्म करके निकालें परत

पानी वाले रॉड पर सफेद परत को निकालने के लिए यूट्यूब पर भी कई नुस्खे बताए गए हैं। घरेलू टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल पर पानी वाले रॉड को बिना पानी में डाले गर्म करके परत को निकालने का तरीका बताया गया है। सबसे पहले प्लग लगाकर इस रॉड को गर्म कर लें। गरम करने से थोड़ी देर में रॉड पर जमा सफेद पपड़ी चटककर टूटने लगती है। जिसे हल्का सा ठोंकने या किसी चीज से खुरचने पर निकलने लगती है। इस प्रोसेस को करते समय ध्यान रखना है कि पानी वाले रॉड के गर्म हिस्से को हाथ से नहीं छूना है। बल्कि किसी लकड़ी की मदद से इसे खुरचना है। जिससे कि सारी सफेद परत निकल जाए।

ठंडे पानी में डालें

एक बार रॉड के गर्म हो जाने के बाद प्लग को निकाल दें और फिर इसे बाल्टी के ठंडे पानी में डाल दें। जिससे बची हुई सफेद परत भी छूटने लगे। इस दौरान हल्का सा स्क्रब करने से ये पूरी परत बाहर निकल जाती है और इमर्शन रॉड साफ हो जाता है।

