पानी गर्म करने वाले रॉड पर सफेद परत जमा है तो खुरचे नहीं, ऐसे करें साफ

पानी वाले रॉड पर जमा सफेद परत कैसे साफ करें

सर्दियों में ठंडे पानी को गर्म करने के लिए गीजर या इमर्शन रॉड का इस्तेमाल तो लगभग हर घर में होता है। लेकिन पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल होने वाला रॉड जब पुराना हो जाता है तो उस पर सफेद रंग की मोटी सी परत जमा हो जाती है। जिसकी वजह से पानी गर्म होने में समय लगता है और बिजली का बिल भी इस वजह से बढ़ता है। इस सफेद परत को हटाने के लिए कुछ लोग इसे खुरच देते हैं। जिसकी वजह से रॉड कई बार डैमेज हो जाती है या ये परत पूरी तरह से नहीं हटती। लेकिन रॉड पर जमा सफेद पर को हटाने के लिए बिल्कुल आसान सा उपाय अपनाया जा सकता है। जिससे इमर्शन रॉड नए जैसा हो जाएगा और आसानी से पानी गर्म करेगा।