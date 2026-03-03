स्कैल्प में अटके जिद्दी होली के रंग हटाने का आसान और असरदार घरेलू नुस्खा

होली के रंग और हुड़दंग

होली रंगों, खुशियों और मस्ती का त्योहार है। इस दिन बिना किसी रोक-टोक के रंग खेलना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन यही रंग बाद में बालों और स्कैल्प के लिए परेशानी बन सकते हैं। केमिकल युक्त गुलाल बालों को रूखा, बेजान और कमजोर बना सकता है, वहीं स्कैल्प में खुजली और जलन भी हो सकती है। इसलिए होली खेलने के बाद रंगों को सही तरीके से हटाना बेहद जरूरी है, ताकि बाल सुरक्षित रहें और उनकी प्राकृतिक चमक बनी रहे।