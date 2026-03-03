स्कैल्प में अटके जिद्दी होली के रंग हटाने का आसान और असरदार घरेलू नुस्खा

होली रंगों, खुशियों और मस्ती का त्योहार है। इस दिन बिना किसी रोक-टोक के रंग खेलना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन यही रंग बाद में बालों और स्कैल्प के लिए परेशानी बन सकते हैं। केमिकल युक्त गुलाल बालों को रूखा, बेजान और कमजोर बना सकता है, वहीं स्कैल्प में खुजली और जलन भी हो सकती है। इसलिए होली खेलने के बाद रंगों को सही तरीके से हटाना बेहद जरूरी है, ताकि बाल सुरक्षित रहें और उनकी प्राकृतिक चमक बनी रहे।
होली खेलने के बाद सबसे पहले बालों और स्कैल्प को सादे पानी से अच्छी तरह धो लें। इससे पता चलेगा कि असली दाग कितने गहरे हैं। कई बार ऊपर-ऊपर का रंग सिर्फ पानी से ही निकल जाता है। इस स्टेप को स्किप ना करें, क्योंकि बिना वजह ज्यादा रगड़ने से बाल कमजोर हो सकते हैं। याद रखें, शुरुआत हमेशा हल्के तरीके से करनी चाहिए ताकि बालों की नमी बनी रहे।
अब बालों और स्कैल्प पर भरपूर मात्रा में नारियल तेल लगाएं। 5–10 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें। तेल रंग के पिगमेंट को ढीला करता है और स्कैल्प से चिपके केमिकल को ब्रेक करता है। यह स्टेप बेहद जरूरी है क्योंकि सूखे रंग को सीधे धोने से बाल टूट सकते हैं। तेल लगाने से स्कैल्प को भी पोषण मिलता है और जलन कम होती है।
होली के रंग अक्सर ऑयल-बेस्ड या केमिकल युक्त होते हैं। नारियल तेल इन पिगमेंट्स को घोलने में मदद करता है। यह बालों की ऊपरी परत को सॉफ्ट बनाता है जिससे रंग आसानी से निकल जाता है। साथ ही, तेल स्कैल्प पर एक कंडीशनिंग लेयर बनाता है, जिससे खुजली और ड्राईनेस नहीं होती। यही वजह है कि तेल से मसाज सबसे पहला और सबसे अहम स्टेप माना जाता है।
एक कटोरी में नारियल तेल, नींबू का रस और दही मिलाएं। अब इस पेस्ट को स्कैल्प और बालों की जड़ों पर हल्के हाथों से 5–10 मिनट स्क्रब करें। ध्यान रखें, जोर से ना रगड़ें। कुछ देर लगाकर छोड़ दें, बाद में माइल्ड शैंपू से बालों को साफ कर लें।
शैंपू के बाद एप्पल साइडर विनेगर रिंस बनाएं। एक भाग विनेगर को तीन भाग पानी में मिलाएं और उससे बालों को धो लें। इससे बाल ड्राई नहीं होते और स्कैल्प फ्रेश महसूस करता है। यह स्टेप बालों को सॉफ्ट और स्मूद फिनिश देता है।
बालों को तौलिये से रगड़ने की बजाय हल्के हाथों से सुखाएं। बाल धोने के बाद हल्का एलोवेरा जेल या फिर तेल लगाएं। हेयर ड्रायर का इस्तेमाल तुरंत ना करें। अगर रंग थोड़ा रह जाए, तो अगले दिन यही प्रक्रिया दोहराएं। एक बार में सब निकालने की कोशिश ना करें, इससे बाल कमजोर हो सकते हैं।
होली खेलने से पहले बालों और स्कैल्प पर अच्छी तरह तेल लगाएं। यह एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जिससे रंग अंदर नहीं जाता। स्कार्फ या कैप पहनना और भी बेहतर है। जितना अच्छा प्रिवेंशन होगा, उतनी ही आसानी से रंग बाद में निकल जाएगा। यह छोटी-सी आदत आपके बालों को बड़े नुकसान से बचा सकती है।