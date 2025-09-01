तुलसी से मंजरी हटाने का सही तरीका क्या है? जानें इनका क्या करना चाहिए

तुलसी के पौधे का धार्मिक महत्व

हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत महत्व माना गया है। इसे महज कोई पौधा नहीं माना जाता बल्कि स्वयं देवी का रूप कहा जाता है। यही वजह है कि आपको लगभग हर घर में तुलसी का पौधा जरूर देखने को मिल जाएगा। कहते हैं किस घर में तुलसी का पौधा हरा-भरा रहता है, वहां सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है। वहीं सूखी तुलसी को आने वाली किसी परेशानी के रूप में देखा जाता है।