How to Remove Buds from Tulsi Plants the Right Way and how to use them तुलसी से मंजरी हटाने का सही तरीका क्या है? जानें इनका क्या करना चाहिए
तुलसी का पौधा जैसे-जैसे बड़ा और घना होता है, इसमें मंजरी आने लगती है। मंजरी यानी तुलसी के बीजों को अगर ना हटाया जाए, तो ये पौधे की ग्रोथ को रोक सकते हैं।

Anmol ChauhanMon, 1 Sep 2025 02:00 PM
1/7

तुलसी के पौधे का धार्मिक महत्व

हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत महत्व माना गया है। इसे महज कोई पौधा नहीं माना जाता बल्कि स्वयं देवी का रूप कहा जाता है। यही वजह है कि आपको लगभग हर घर में तुलसी का पौधा जरूर देखने को मिल जाएगा। कहते हैं किस घर में तुलसी का पौधा हरा-भरा रहता है, वहां सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है। वहीं सूखी तुलसी को आने वाली किसी परेशानी के रूप में देखा जाता है।

2/7

कई वजहों से सूखती है तुलसी

कई बार तुलसी का पौधा तेजी से सूखने लगता है, इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। जैसे समय पर पानी या खाद ना देना। कई बार तुलसी में आ रही मंजरी को ना निकालना भी इसकी ग्रोथ पर असर डालने लगता है।

3/7

जरूरी होता है मंजरी को निकालना

तुलसी का पौधा जैसे-जैसे बड़ा और घना होता है, इसमें मंजरी आने लगती है। मंजरी यानी तुलसी के बीजों को अगर ना हटाया जाए, तो ये पौधे की ग्रोथ को रोक सकते हैं। धार्मिक रूप से भी तुलसी से मंजरी हटाना जरूरी होता है क्योंकि ये तुलसी माता को परेशानी देती हैं।

4/7

ऐसे हटाएं मंजरी

तुलसी की मंजरी को आप कैंची या चाकू की मदद से काट सकते हैं। वहीं अगर धार्मिक नजरिए से देखें तो इन्हें हाथों से तोड़कर निकालना चाहिए। इसमें नाखूनों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक हाथ से मंजरी को पकड़ें और दूसरे हाथ से दो पत्तों सहित मंजरी को पूरी तरह निकाल दें।

5/7

मंजरी का क्या करें?

तुलसी की मंजरी को आप दूसरे गमलों में डाल सकते हैं या चाहें तो किसी साफ जगह पर रख सकते हैं। धार्मिक रूप से तुलसी की मंजरी को भगवान श्रीकृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आप इन्हें किसी कपड़े में बांधकर रख सकते हैं, किसी गमले में डाल सकते हैं या फिर नदी में प्रवाहित कर सकते हैं।

6/7

लंबी-लंबी टहनियां भी काटें

कई बार तुलसी का पौधा सिर्फ कुछ टहनियों के साथ लंबा-लंबा बढ़ने लगता है। ऐसे में आपको टहनियों की छटाई भी करते रहनी चाहिए। इससे नीचे से हरी टहनियां निकलेंगी और आपका पौधा ज्यादा घना और हरा बनेगा।

7/7

ऐसे रखें हरा-भरा

तुलसी का पौधा हरा-भरा रहे, इसके लिए हफ्ते या पंद्रह दिन में चाय की पत्ती का पानी डाल लें। बीच बीच में खाद डालते रहें और मिट्टी की गुड़ाई भी करते रहें। याद रखें ज्यादा पानी देने से पौधा सूखने लगेगा। इसलिए दोबारा तभी पानी डालें, जब मिट्टी की ऊपरी सतह हल्की सूख गई हो।