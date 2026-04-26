मलाई का घी बनाते हुए पूरे घर में फैल जाती है बदबू? इन ट्रिक्स से करें महक कंट्रोल

मलाई का घी

भारतीय रसोई में घी का इस्तेमाल सालों से किया जा रहा है। रोटी-पराठे बनाने के अलावा इससे कुछ लोग सब्जी भी बनाते हैं। वैसे तो घी बनाने के प्रोसेस में 3 स्टेप शामिल हैं जिसमें दूध से दही बनाना फिर दही से बटर बनाना और फिर बट से घी निकालना। लेकिन घरों में इसे दूध की मलाई से सिंगल स्टेप में बना लिया जाता है। हालांकि, मलाई से निकले घी की गंध काफी तेज होती है, इससे छुटकारा पाने के लिए यहां देखें ट्रिक।