डॉग पेरेंट्स ध्यान दें! डॉग्स को भी लगती है तेज गर्मी! इन आसान तरीकों से रखें उन्हें कूल

डॉग को हमेशा हाइड्रेट रखें

गर्मियों में डॉग्स के लिए पानी सबसे जरूरी चीज है। कई लोग दिन में सिर्फ एक-दो बार पानी रखते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। उनके बाउल में हमेशा साफ और ठंडा पानी होना चाहिए। आप चाहें तो मार्केट में मिलने वाले डॉग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे डॉग का शरीर हाइड्रेट रहता है। अगर आपका डॉग कम पानी पीता है तो उसे तरबूज और खरबूजे जैसे पानी वाले फल भी दे सकते हैं। इससे डिहाइड्रेशन का खतरा कम होता है।