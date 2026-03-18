गर्मियों में दही जल्दी खट्टी हो जाती है तो करें ये काम, नहीं बदलेगा टेस्ट

दही को खट्टा होने से कैसे बचाएं

दही खाना हेल्दी है। खासतौर पर लोग गर्मियों में दही खाना ज्यादा प्रिफर करते हैं। रायता, छाछ, लस्सी या फिर प्लेन दही गट हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है और वेट कंट्रोल करने में भी मदद करती है। लेकिन गर्मियों में अक्सर दही घर में जमा कर रखें तो कुछ घंटे बाद ही उसका टेस्ट बिगड़ने लगता है और दही के टेस्ट में खट्टास बढ़ जाती है। ऐसे में ये कुछ सिंपल टिप्स और सावधानियां आपके काम आ सकती हैं।