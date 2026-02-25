Hindustan Hindi News
गट हेल्थ हमेशा रहेगी जबरदस्त, बस दिनभर के लिए ऐसे करें मील प्लान

गट हेल्थ को ध्यान में रखकर मील प्लानिंग करने से आपके पाचन को सही तरह से काम करने और एनर्जी को स्थिर रखने में मदद मिल सकती है। यहां देखिए गट को ध्यान में रखकर आप मील्स कैसे प्लान करें। 

Avantika JainFeb 25, 2026 10:51 am IST
गट हेल्थ का ध्यान रखना क्यों है जरूरी

गट यानी आंतों की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे शरीर के बहुत इम्यून कोशिकाएं आंतों में रहती हैं। अगर आपके पेट में खराब बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिससे आप बार-बार बीमार होते हैं। इसके अलावा गट हेल्थ खराब रहती है तो सेरोटोनिन यानी हैपी हार्मोन पर असर होता है और आपको चिड़चिड़ापन, तनाव, डिप्रेशन और ब्रेन फॉग महसूस हो सकता है। इसलिए सभी को गट हेल्थ ध्यान में रखकर अपनी मील प्लानिंग करनी चाहिए।

गट हेल्थ के लिए ऐसे करें दिन स्टार्ट

अपने दिन की शुरुआत एक से डेढ़ कप कमरे के तापमान वाले पानी से करें। इसमें नींबू का रस या थोड़ा सा ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर मिलाने से पाचन एंजाइमों को एक्टिव करने में मदद मिल सकती है।

नाश्ते के लिए चुनें फर्मेंटेड चीजें

नाश्ते में इडली या सेट डोसा को घर की बनी नारियल की चटनी के साथ खाएं। डोसे के घोल के फर्मेंटेशन से उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं और प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स बनते हैं जो पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं।

पाचन के लिए फायदेमंद नाश्ता

मटर, गाजर और करी पत्ते से भरपूर वेजिटेबल पोहा या ओट्स उपमा खाएं। इसमें मौजूद करी पत्ते स्वाद बढ़ाने के साथ पाचन हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं।

संतुलित होना चाहिए लंच

दोपहर का खाना हैवी हो सकता है क्योंकि जब सूरज सबसे ऊपर होता है, तब आपका पाचन सबसे मजबूत होता है। इसलिए अपने खाने में ताजा घर का बना दही या एक बड़ा गिलास मसाला छाछ पिएं। खाने की थाली में एक ज्वार या बाजरे की रोटी शामिल कर सकते हैं, ये प्रीबायोटिक फाइबर से भरपूर होती हैं।इसके अलावा मूंग दाल या मौसमी सब्जी चुनें। इसके अलावा सेब, चुकंदर, गाजर, खीरा, मूली का सलाद खाएं।

शाम के समय खाएं ये चीजें

शाम को बहुत से लोग तले हुए समोसे या बिस्कुट खाते है। इसकी जगह आप भुने हुए मखाने या अंकुरित मूंग की सलाद की एक छोटी कटोरी खाएं। इसके साथ अदरक-इलायची की कम दूध वाली चाय या सौंफ की चाय पी सकते हैं।

रात का खाना रखें हल्का और खाएं जल्दी

रात का खाना हल्का रखें ताकि सोते समय आपकी आंतें पाचन के बजाय सफाई पर ध्यान दें। आप दाल खिचड़ी को एक चम्मच घी के साथ खा सकते हैं। घी में ब्यूटिरिक एसिड होता है, ये आपकी आंतों की परत की मरम्मत करने में मदद करता है।

