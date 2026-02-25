गट हेल्थ हमेशा रहेगी जबरदस्त, बस दिनभर के लिए ऐसे करें मील प्लान

गट हेल्थ का ध्यान रखना क्यों है जरूरी

गट यानी आंतों की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे शरीर के बहुत इम्यून कोशिकाएं आंतों में रहती हैं। अगर आपके पेट में खराब बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिससे आप बार-बार बीमार होते हैं। इसके अलावा गट हेल्थ खराब रहती है तो सेरोटोनिन यानी हैपी हार्मोन पर असर होता है और आपको चिड़चिड़ापन, तनाव, डिप्रेशन और ब्रेन फॉग महसूस हो सकता है। इसलिए सभी को गट हेल्थ ध्यान में रखकर अपनी मील प्लानिंग करनी चाहिए।