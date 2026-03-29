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रोटी बनेंगी हमेशा फूली-फूली और सॉफ्ट, नोट कर लें ये सिंपल टिप्स

Tips to make soft roti at home: तवे पर बनी रोटी फूलती नहीं और अक्सर कड़क हो जाती है। तो इन सिंपल टिप्स को जरूर फॉलो करें। जिससे गर्मियों में भी रोटी आपकी सॉफ्ट और फूली-फूली बनकर तैयार हों।

AparajitaMar 29, 2026 02:22 pm IST
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सॉफ्ट रोटी बनाने के टिप्स

रोटी तो इंडियन किचन में हर रोज बनती है। लेकिन काफी सारी लेडीज जब भी रोटी बनाती हैं तो वो पूरी तरह से फूलती नहीं या कई बार सॉफ्ट नहीं रहती। रोटी कच्ची या कड़क रह जाने के पीछे बहुत छोटी-छोटी गलतियां होती है। जिन्हें दूर करना जरूरी होता है। तो आप भी जान लें वो छोटी मिस्टेक जिनकी वजह से रोटी फूलती नहीं और सॉफ्ट नहीं बनती।

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आटा गूंथने की गलती

आटा गूंथते समय काफी सारी लेडीज गलती कर देती है। आटे में एक साथ पानी डालने की बजाय धीरे-धीरे डालकर आटे को गूंथना चाहिए। जिससे आटा ना ज्यादा गीला हो और ना ही ज्यादा सख्त। रोटी का आटा हमेशा नर्म, मुलायम होना चाहिए। लेकिन इसे ज्यादा सॉफ्ट या चिपचिपा भी ना होने दें।

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आटा गूंथते समय पानी कैसा हो

जब भी रोटी का आटा लगा रही हों तो बहुत ठंडा या गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। हल्का सा गुनगुना पानी आटे को अच्छी तरह से बाइंड करेगा। साथ ही आटे को कम से कम 5 मिनट तक गूंथे। जिससे ग्लूटन पूरी तरह से डेलवप हो जाए।

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आटे को सेट होने के लिए रखें

हमेशा रोटी का आटा गूंथने के आधे घंटे बाद ही रोटी बनानी चाहिए। बिल्कुल ताजा गूंथे आटे की रोटी अक्सर कड़क और साइड से फटी-फटी बनती है। इसलिए आटा गूंथकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद रोटी बनाएं। इससे रोटी सॉफ्ट बनेगी।

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आटे को खुला ना छोड़ें

गर्मियों के मौसम में खासतौर पर जब आटा गूंथकर रखें तो उसे खुला ना छोड़ें। इससे ऊपर की परत बिल्कुल ड्राई हो जाती है और रोटियां भी सॉफ्ट नहीं बनती।

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तेज फ्लेम पर ही रोटी बनाएं

रोटी को जब भी बनाएं तो तवा पूरी तरह से गर्म और फ्लेम तेज होनी चाहिए। धीमी आंच पर बनी रोटी अक्सर खिंची-खिंची बनती है और ठंडी होने पर कड़क हो जाती है।

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रोटी स्टोर करने का तरीका

रोटी को बनाने के बाद सही तरीके से स्टोर करना भी जरूरी है। साफ कपड़े में रोटी को लपेटकर ढंककर रखें। जिससे रोटी कड़क ना होने पाएं।

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