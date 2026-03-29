रोटी बनेंगी हमेशा फूली-फूली और सॉफ्ट, नोट कर लें ये सिंपल टिप्स

सॉफ्ट रोटी बनाने के टिप्स

रोटी तो इंडियन किचन में हर रोज बनती है। लेकिन काफी सारी लेडीज जब भी रोटी बनाती हैं तो वो पूरी तरह से फूलती नहीं या कई बार सॉफ्ट नहीं रहती। रोटी कच्ची या कड़क रह जाने के पीछे बहुत छोटी-छोटी गलतियां होती है। जिन्हें दूर करना जरूरी होता है। तो आप भी जान लें वो छोटी मिस्टेक जिनकी वजह से रोटी फूलती नहीं और सॉफ्ट नहीं बनती।