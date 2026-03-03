Hindustan Hindi News
Roasted Ghujiya Recipe: डायबिटीज वालों के लिए बिना तेल और कम शक्कर में बनाएं रोस्टेड गुजिया, नोट कर लें रेसिपी

होली का त्योहार बिना गुजिया के अधूरा माना जाता है लेकिन मीठी और तेल में बनी गुजिया से डायबिटीज के मरीज परहेज करते हैं। ऐसे में आप उनके लिए रोस्टेड गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसमें कम शक्कर पड़ेगी और कोई घी-तेल भी नहीं लगेगा।

Deepali SrivastavaMar 03, 2026 10:45 am IST
1/8

होली पर गुजिया का मजा

होली के त्योहार पर अगर गुजिया नहीं खाई तो त्योहार अधूरा रहता है। डायबिटीज के मरीज तेल में तली और शक्कर वाली गुजिया खाना पसंद नहीं करते हैं। इसे खाने से उनका शुगर लेवल बढ़ सकता है। ऐसे में अगर आप डायबिटीज के मरीजों के लिए शुगर फ्री गुजिया बनाना चाहते हैं, तो रोस्टेड गुजिया सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। रोस्टेड गुजिया में आप कम शक्कर डाल सकते हैं और इसे बिना तेल और घी के तैयार कर सकते हैं। कम शक्कर की जगह शुगर फ्री का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। चलिए आपको रोस्टेड गुजिया की पूरी रेसिपी विस्तार से बताते हैं।

2/8

सामग्री में क्या-क्या चाहिए

ऊपरी परत के लिए- 450 ग्राम मैदा, 2 ग्राम नमक, 20 ml (मिली.) रिफाइंड तेल, 200 ग्राम मार्जरीन, 230 ml (मिली.) पानी। फीलिंग के लिए- 600 ग्राम खोया,100 ग्राम नारियल पाउडर, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम चीनी, 2 ग्राम छोटी इलायची पाउडर, 200 किशमिश, 20 ग्राम चिरौंजी, 100 ग्राम गरी का बुरादा या झल्ले।

3/8

मैदा तैयार करें

सबसे पहले आपको मैदा, नमक, तेल और पानी डालकर अच्छी तरह से मिला लें। फिर डो को गूंथकर इसे चिकना करें। अब इसे 30 मिनट के लिए किसी कपड़े या बर्तन में कवर करके रखें।

4/8

मावा भून लें

मावा कढ़ाई में अच्छे से भून लें। मावा भूनने के बाद ये थोड़ा भुरभुरा हो जाएगा। फिर इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें।

5/8

फिलिंग बनाएं

फिलिंग बनाने के लिए भुना हुआ खोया भगोने या थाली में अच्छे से मसल लें। फिर इसमें काजू, शुगर फ्री चीनी, इलायची पाउडर, किशमिश, चिरौंदी, गरी मिलाकर रगड़ें। ये फिलिंग अच्छे से भुरभुरी तैयार हो जाएगी।

6/8

मैदा बेलें

अब आपको गूंथा हुआ मैदा बड़ा साल गोलाकार में बेलना है और छोटी-छोटी टिक्की काटनी है। फिर इन टिक्की को पतला बेलें और इसमें फीलिंग भरी जाएगी।

7/8

गुजिया बनाएं

मैदे की टिक्कियों में फिलिंग भरने के बाद आपको गुजिया के आकार में इन्हें बंद करना है और अच्छे से किनारों को चिपका देना है। किनारों पर आप काटे वाले चम्मच से डिजाइन बना सकते हैं या फिर सांचे से डिजाइन बनाएं।

8/8

रोस्ट करें

सभी गुजिया को बेकिंग ट्रे में रखे और इन पर हल्का दूध लगाएं और इन्हें 230 डिग्री पर 25 से 30 मिनट के लिए बेक करें। फिर सभी के साथ होली पर रोस्टेड गुजिया सर्व करें।

