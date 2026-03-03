Roasted Ghujiya Recipe: डायबिटीज वालों के लिए बिना तेल और कम शक्कर में बनाएं रोस्टेड गुजिया, नोट कर लें रेसिपी

होली पर गुजिया का मजा

होली के त्योहार पर अगर गुजिया नहीं खाई तो त्योहार अधूरा रहता है। डायबिटीज के मरीज तेल में तली और शक्कर वाली गुजिया खाना पसंद नहीं करते हैं। इसे खाने से उनका शुगर लेवल बढ़ सकता है। ऐसे में अगर आप डायबिटीज के मरीजों के लिए शुगर फ्री गुजिया बनाना चाहते हैं, तो रोस्टेड गुजिया सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। रोस्टेड गुजिया में आप कम शक्कर डाल सकते हैं और इसे बिना तेल और घी के तैयार कर सकते हैं। कम शक्कर की जगह शुगर फ्री का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। चलिए आपको रोस्टेड गुजिया की पूरी रेसिपी विस्तार से बताते हैं।