रागी का आटा घर में कैसे बनाएं और जान लें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना

रागी का आटा कैसे बनाएं और कैसे करें रागी को इस्तेमाल

हेल्थ की चिंता करने वाले लोग इन दिनों अपनी डाइट में गेंहू के आटे की बजाय मोटे अनाज यानी मिलेट को शामिल कर रहे हैं। लेकिन मार्केट से पीसे हुए मोटे अनाज को खरीदकर खाना जरूरी नहीं कि हेल्दी ऑप्शन हो। क्योंकि इन मोटे अनाज को पचाना आसान नहीं होता। ऐसे में इन्हें सही तरीके से धोकर, पीसकर और फिर इसकी डिश बनाकर खाना जरूरी होता है। जैसे कि रागी, रागी को साबुत खाएं या फिर रागी का आटा रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल में लाएं। जरूरी है कि वो सही तरीके से बना हुआ हो। मिलेट शेफ ने रागी को खाने का सही तरीका शेयर किया है। जिससे इसके पूरे फायदे बॉडी को मिले और इनडाइजेशन की शिकायत ना हो। साथ ही घर में रागी का आटा बनाने का भी तरीका बताया।