how to make ragi flour at home know the right way to consume ragi whole or ragi flour to get nutrition and digestion रागी का आटा घर में कैसे बनाएं और जान लें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलरागी का आटा घर में कैसे बनाएं और जान लें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना

रागी का आटा घर में कैसे बनाएं और जान लें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना

How to make ragi flour at home: हेल्थ बेनिफिट्स के लिए रागी को डेली डाइट में शामि करना चाहते हैं तो घर में रागी का आटा बनाना सीख लें। साथ ही साबुत रागी को भी पकाना सीखें। क्योंकि रागी को अगर सही तरीके से तैयार ना किया जाए तो ये गैस और अपच करती है। 

AparajitaWed, 24 Sep 2025 12:52 PM
1/7

रागी का आटा कैसे बनाएं और कैसे करें रागी को इस्तेमाल

हेल्थ की चिंता करने वाले लोग इन दिनों अपनी डाइट में गेंहू के आटे की बजाय मोटे अनाज यानी मिलेट को शामिल कर रहे हैं। लेकिन मार्केट से पीसे हुए मोटे अनाज को खरीदकर खाना जरूरी नहीं कि हेल्दी ऑप्शन हो। क्योंकि इन मोटे अनाज को पचाना आसान नहीं होता। ऐसे में इन्हें सही तरीके से धोकर, पीसकर और फिर इसकी डिश बनाकर खाना जरूरी होता है। जैसे कि रागी, रागी को साबुत खाएं या फिर रागी का आटा रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल में लाएं। जरूरी है कि वो सही तरीके से बना हुआ हो। मिलेट शेफ ने रागी को खाने का सही तरीका शेयर किया है। जिससे इसके पूरे फायदे बॉडी को मिले और इनडाइजेशन की शिकायत ना हो। साथ ही घर में रागी का आटा बनाने का भी तरीका बताया।

2/7

क्या है साबुत रागी को खाने का सही तरीका

साबुत रागी मार्केट से खरीदकर खाना बेस्ट ऑप्शन है। इसमे मिलावट का कोई डर नहीं होता और आप घर में शुद्ध रागी को खा सकते हैं। लेकिन इसे खाने का सही तरीका पता होना चाहिए।

3/7

रागी को आठ घंटे भिगोएं

रागी को सबसे पहले अच्छी तरह से धोकर सात से आठ घंटे के लिए भिगो दें। उसके बाद ही इसे किसी भी तरीके से इस्तेमाल करें।

4/7

रागी को भिगोना है जरूरी

रागी को भिगोकर सुखाकर ही इस्तेमाल में लाएं। अगर आप मार्केट से रागी का आटा खरीद रहे हैं तो श्योर करें कि आटे को बनाने से पहले रागी को भिगोया गया है। क्योंकि बिना भीगे रागी की रोटियां आसानी से पचेंगी नहीं।

5/7

घर में रागी का आटा कैसे बनाएं

घर में रागी के आटे को बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले रागी को 7-8 घंटे के लिए भिगो दें। फिर इन्हें धूप में सुखा लें। फिर इसे ग्राइंडर जार में डालकर पीस लें। ध्यान रहे कि ये आटा ज्यादा ना हो। थोड़ा-थोड़ा पीसकर ही खाएं।

6/7

रागी के आटे को कितने दिन पीसकर रखें

रागी के आटे की पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए तो हमेशा इसे मात्र 15 से 20 दिनों के लिए ही पीसकर रखें। इससे ज्यादा पुराना रागी का आटा अपने न्यूट्रिशन खो देता है।

7/7

रागी का डोसा कैसे बनाएं

रागी का डोसा बनाना भी बहुत आसान है। सबसे पहले रागी को 7-8 घंटे के लिए भिगो दें। फिर इसे धो लें। रागी के डोसे को बनाने के लिए तीन पार्ट रागी और एक पार्ट उड़द लेकर पीस लें। अब पीसे हुए रागी और उड़द के बैटर को सात से आठ घंटे के लिए किचन में फर्मेंट होने के लिए छोड़ दें। फिर अगली सुबह इसके डोसे बनाएं। तब ये रागी पूरी तरह से न्यूट्रिशन देगी।

Healthy Eating Tips