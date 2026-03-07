बाजार जैसा खाखरा अब घर पर बनाएं, नोट कर लें स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी

खाखरा गुजरात का एक ट्रेडिशनल और पॉपुलर स्नैक है, जिसे पतली रोटी की तरह बेलकर धीमी आंच पर कुरकुरा होने तक सेंका जाता है। यह स्वाद में हल्का, कुरकुरा और लंबे समय तक स्टोर किया जा सकने वाला नाश्ता है। खाखरा आमतौर पर सुबह के नाश्ते या चाय के साथ खाया जाता है। इसमें तेल कम होता है, इसलिए यह हेल्दी स्नैक माना जाता है। घर पर बना खाखरा बाजार के मुकाबले ज्यादा ताजा और पौष्टिक होता है। आप भी आसानी से घर पर बना सकते हैं।
घर पर खाखरा बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती। मुख्य सामग्री हैं – गेहूं का आटा, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन या जीरा, थोड़ा सा तेल और पानी। कई लोग इसमें कसूरी मेथी, धनिया पाउडर या तिल भी डालते हैं ताकि स्वाद और भी बढ़ जाए। इन सभी मसालों से खाखरा स्वादिष्ट और हल्का मसालेदार बनता है, जो चाय या दही के साथ बहुत अच्छा लगता है।
सबसे पहले एक बर्तन में गेहूं का आटा लें। इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च, अजवाइन और थोड़ा सा तेल डालें। अब धीरे-धीरे पानी डालते हुए सख्त आटा गूंथ लें। खाखरा के लिए आटा रोटी के आटे से थोड़ा सख्त होना चाहिए। आटा तैयार होने के बाद इसे 10–15 मिनट के लिए ढककर रख दें। इससे आटा अच्छी तरह सेट हो जाता है और खाखरा बेलना आसान हो जाता है।
अब गूंथे हुए आटे से छोटी-छोटी लोइयां बना लें। हर लोई को हल्के सूखे आटे में लपेटकर बहुत पतली रोटी की तरह बेलें। ध्यान रखें कि खाखरा जितना पतला होगा, उतना ही ज्यादा कुरकुरा बनेगा। अगर रोटी मोटी रह जाएगी तो वह पूरी तरह से क्रिस्प नहीं बनेगी। इसलिए बेलते समय उसे जितना हो सके पतला और समान आकार में बेलने की कोशिश करें।
अब गैस पर तवा गर्म करें और उस पर बेले हुए खाखरे को रखें। मध्यम या धीमी आंच पर इसे सेकें। खाखरा सेंकते समय कपड़े या स्पैटुला की मदद से हल्के-हल्के दबाते रहें ताकि यह हर जगह से समान रूप से कुरकुरा हो जाए। इसे बार-बार पलटते रहें और तब तक सेंकें जब तक यह पूरी तरह से कुरकुरा और हल्का सुनहरा ना हो जाए।
खाखरा सिर्फ सादा ही नहीं, बल्कि कई फ्लेवर में बनाया जा सकता है। मेथी खाखरा, जीरा खाखरा, मसाला खाखरा और तिल खाखरा सबसे लोकप्रिय विकल्प हैं। आप चाहें तो आटे में सूखी मेथी, पुदीना पाउडर, या चाट मसाला मिलाकर भी अलग स्वाद तैयार कर सकते हैं। इस तरह घर पर ही अलग-अलग फ्लेवर के हेल्दी खाखरे बनाकर परिवार के सभी लोगों को पसंद आने वाला स्नैक तैयार किया जा सकता है।
खाखरा पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही इसे स्टोर करना चाहिए। इसे एयरटाइट कंटेनर में रखने से खाखरा कई दिनों तक कुरकुरा बना रहता है। अगर नमी लग जाए तो इसे दोबारा तवे पर हल्का सा सेंककर फिर से कुरकुरा किया जा सकता है। यही वजह है कि खाखरा ट्रैवल स्नैक के रूप में भी बहुत लोकप्रिय है।
खाखरा हल्का और कम तेल में बना होने के कारण हेल्दी स्नैक माना जाता है। यह पेट को भारी नहीं करता और लंबे समय तक एनर्जी देता है। इसे दही, अचार, चटनी या चाय के साथ खाया जा सकता है। अगर आप बाजार के तले हुए स्नैक्स की जगह कुछ हेल्दी और कुरकुरा खाना चाहते हैं, तो घर का बना खाखरा एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।