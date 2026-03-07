बाजार जैसा खाखरा अब घर पर बनाएं, नोट कर लें स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी

खाखरा क्या होता है?

खाखरा गुजरात का एक ट्रेडिशनल और पॉपुलर स्नैक है, जिसे पतली रोटी की तरह बेलकर धीमी आंच पर कुरकुरा होने तक सेंका जाता है। यह स्वाद में हल्का, कुरकुरा और लंबे समय तक स्टोर किया जा सकने वाला नाश्ता है। खाखरा आमतौर पर सुबह के नाश्ते या चाय के साथ खाया जाता है। इसमें तेल कम होता है, इसलिए यह हेल्दी स्नैक माना जाता है। घर पर बना खाखरा बाजार के मुकाबले ज्यादा ताजा और पौष्टिक होता है। आप भी आसानी से घर पर बना सकते हैं।