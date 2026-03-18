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बिना हैवी लुक के भी साड़ी में कैसे दिखें रॉयल? माधुरी से लें स्टाइलिंग टिप्स!

Madhuri Dixit का लेटेस्ट साड़ी लुक सादगी और ग्रेस का परफेक्ट उदाहरण है। हल्के रंग, खूबसूरत बॉर्डर और एलिगेंट ज्वेलरी के साथ यह लुक हर खास मौके के लिए एकदम बेस्ट है। जानें माधुरी की स्टाइलिंग डिटेल्स -

Shubhangi GuptaMar 18, 2026 10:31 am IST
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साड़ी लवर माधुरी दीक्षित

माधुरी दीक्षित हमेशा अपने क्लासिक ड्रेस सेंस से लोगों का दिल जीत लेती हैं। खासतौर पर उनकी साड़ी स्टाइलिंग हमेशा एक नंबर होती है। इस बार उन्होंने हल्के क्रीम रंग की साड़ी पहनी है, जिसमें हरे रंग का बॉर्डर बहुत सुंदर लग रहा है। साड़ी का डिजाइन सिंपल होने के बावजूद बहुत एलिगेंट है। यह लुक खासकर दिन के फंक्शन या फेस्टिवल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उनका यह अंदाज बताता है कि सादगी के साथ भी स्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं।

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साड़ी का कलर और डिजाइन

इस साड़ी का क्रीम कलर बहुत सॉफ्ट और क्लासी है जो हर स्किन टोन पर अच्छा लगता है। इसके साथ ग्रीन बॉर्डर साड़ी को एक फ्रेश और ट्रेडिशनल टच देता है। नीचे की तरफ पिंक कलर डिजाइन इसे और खास बनाता है। यह कलर कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक है और भीड़ में अलग दिखता है। आप इसे किसी भी फेस्टिव या फैमिली फंक्शन में पहन सकती हैं।

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ब्लाउज का सिंपल स्टाइल

माधुरी ने इस साड़ी के साथ बहुत सिंपल और एलिगेंट ब्लाउज पहना है। ब्लाउज का डिजाइन ज्यादा भारी नहीं है, लेकिन साड़ी के साथ बहुत अच्छा मैच कर रहा है। इसका फिटिंग भी परफेक्ट है जिससे पूरा लुक और ग्रेसफुल लग रहा है। अगर आप भी ऐसा लुक चाहती हैं, तो ज्यादा डिजाइन की बजाय सिंपल ब्लाउज चुनें। इससे आपका ओवरऑल लुक बैलेंस्ड रहेगा।

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ज्वेलरी का परफेक्ट चुनाव

इस लुक में माधुरी ने गोल्ड ज्वेलरी पहनी है, जो साड़ी के साथ बहुत अच्छी लग रही है। उन्होंने नेकलेस, झुमके और हल्की चूड़ियां पहनी हैं। ज्वेलरी ज्यादा भारी नहीं है, लेकिन लुक को रॉयल बना रही है। अगर आप भी ऐसा लुक चाहती हैं, तो साड़ी के साथ सिंपल और क्लासी ज्वेलरी चुनें। इससे आपका लुक ओवर नहीं लगेगा और ग्रेस भी बना रहेगा।

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हेयरस्टाइल की सादगी

माधुरी ने इस लुक में सिंपल बन (जूड़ा) बनाया है, जो बहुत एलिगेंट लग रहा है। हल्के बालों को पीछे बांधने से उनका फेस और ज्वेलरी अच्छे से हाईलाइट हो रही है। यह हेयरस्टाइल फेस्टिव और ट्रेडिशनल दोनों लुक्स के लिए परफेक्ट है। अगर आप भी साड़ी पहन रही हैं, तो इस तरह का सिंपल जूड़ा ट्राई कर सकती हैं।

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मेकअप लुक की खासियत

माधुरी का मेकअप भी बहुत सॉफ्ट और नेचुरल है। हल्का फाउंडेशन, सॉफ्ट आई मेकअप और न्यूड लिपस्टिक उनके लुक को और खूबसूरत बना रहे हैं। यह मेकअप दिन के फंक्शन के लिए परफेक्ट है। ज्यादा हैवी मेकअप की बजाय हल्का और फ्रेश मेकअप हमेशा ज्यादा अच्छा लगता है। इससे आपका लुक नेचुरल और एलिगेंट दिखता है।

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फुटवियर और पोज

उन्होंने इस लुक के साथ सिंपल हील्स पहनी हैं, जो साड़ी के साथ अच्छी तरह मैच कर रही हैं। इसके साथ उनके पोज भी बहुत ग्रेसफुल हैं, जो पूरे लुक को और आकर्षक बना रहे हैं। साड़ी पहनते समय सही फुटवियर और कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। सही पोज़ से आपका लुक और भी शानदार दिखता है।

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क्यों है यह लुक खास?

माधुरी दीक्षित का यह साड़ी लुक उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है, जो सिंपल और एलिगेंट दिखना चाहती हैं। इसमें ज्यादा भारी काम नहीं है, फिर भी यह बहुत स्टाइलिश लग रहा है। आप इस लुक को फेस्टिवल, पूजा या फैमिली फंक्शन में आसानी से कैरी कर सकती हैं। यह लुक सिखाता है कि कम चीजों में भी आप बेहद खूबसूरत दिख सकती हैं।

Madhuri Dixit Fashion Tips
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