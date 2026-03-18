बिना हैवी लुक के भी साड़ी में कैसे दिखें रॉयल? माधुरी से लें स्टाइलिंग टिप्स!

साड़ी लवर माधुरी दीक्षित

माधुरी दीक्षित हमेशा अपने क्लासिक ड्रेस सेंस से लोगों का दिल जीत लेती हैं। खासतौर पर उनकी साड़ी स्टाइलिंग हमेशा एक नंबर होती है। इस बार उन्होंने हल्के क्रीम रंग की साड़ी पहनी है, जिसमें हरे रंग का बॉर्डर बहुत सुंदर लग रहा है। साड़ी का डिजाइन सिंपल होने के बावजूद बहुत एलिगेंट है। यह लुक खासकर दिन के फंक्शन या फेस्टिवल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उनका यह अंदाज बताता है कि सादगी के साथ भी स्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं।