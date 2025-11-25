Hindustan Hindi News
सर्दियों में टंकी का पानी गर्म बनाए रखेंगे ये 6 उपाय, नहीं पड़ेगी गीजर की जरूरत

Manju MamgainTue, 25 Nov 2025 03:19 PM
1/7

छत पर रखी टंकी का पानी गर्म करने के आसान उपाय

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही घर के छोटे-मोटे काम जैसे बर्तन-कपड़े धोना, अकसर महिलाओं के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। टंकी का ठंडा पानी हाथों पर पड़ते ही उन्हें सुन कर देता है। ऐसे में घर के काम निपटाने के लिए पानी गर्म करने की जरूरत पड़ने लगती है। लेकिन लंबे समय तक गीजर चलाने से आने वाला बिजली का बिल कई बार महिलाओं को दोहरी मार साबित होता है। अगर आप भी इस तरह की समस्या हर साल सर्दियों में झेलते हैं तो ये उपाय आपकी परेशानी को दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं प्राकृतिक तरीके से घर की छत पर रखी टंकी का पानी गर्म करने के आसान उपाय।

2/7

काले रंग का इस्तेमाल

घर पर टंकी लगवाते समय हमेशा गहरे रंग की टंकी लगवाएं। टंकी के गहरे रंग जैसे गहरा नीला, काला या गहरा भूरा गर्मी तेजी से सोखते हैं। जबकि हल्के रंग गर्मी को वापस बाहर फेंक देते हैं। सर्दी के मौसम में, धूप निकलने पर गहरा रंग उस गर्मी को सोखकर टंकी के अंदर के पानी को गर्म बनाए रखने में मदद करता है।

3/7

थर्माकोल का उपाय

थर्माकोल को एक अच्छा 'इंसुलेटर' माना जाता है, यह बाहर की ठंड को अंदर और अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। पतली थर्माकोल शीट को टंकी के चारों ओर ढक्कन के साथ टेप या रस्सी की मदद से अच्छी तरह से चिपकाते हुए बांध दें। सर्दी में थर्माकोल का यह उपाय टंकी के अंदर के पानी की गर्मी को बाहर की सर्द हवाओं तक पहुंचने नहीं देता, जिससे पानी का तापमान सामान्य बना रहेगा।

4/7

टंकी के नीचे लकड़ी का तख्ता या रबर की चटाई

टंकी सीधे छत पर न रखें, टंकी के नीचे पुराना तख्ता, रबर की चटाई या थर्मोकोल रख दें। इससे छत की ठंड का असर टंकी के पानी पर नहीं पड़ेगा।

5/7

जूट या मोटे कपड़े से ढकें टंकी

टंकी को किसी मोटे जूट के बोरे या पुराने कंबल या मोटे कपड़े से पूरी तरह ढक दें। चारों तरह से कवर करने के बाद रस्सी से बांध दें ताकि हवा से बचाव हो सके। जूट और मोटे कपड़े रात के समय टंकी के पानी की गर्मी को वातावरण में जाने से रोकते हैं और दिन में अगर थोड़ी धूप मिलती है, तो उसे अंदर ही बनाए रखने में मदद करते हैं।

6/7

टंकी का पाइप​ भी कवर करें

टंकी से निकलने वाले पाइप को जूट की पट्टी या पाइप इंसुलेशन कवर से अच्छी तरह लपेट दें। पाइप को कवर करने से पानी की गर्माहट बनी रहती है।

7/7

लकड़ी का बॉक्स

टंकी को चारों तरफ से ढकने के लिए लकड़ी का बॉक्स बनवाकर टंकी के ऊपर फिट कर दें। इसके बाद लकड़ी और टंकी के बीच की खाली जगह में रेत या भूसा भरें, जो इंसुलेटर का काम करेगा। जिससे टंकी का तापमान बाहर के तापमान से काफी हद तक अलग और पानी गर्म बना रहता है।