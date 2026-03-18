10–15 दिन तक फ्रेश रहेंगी हरी मिर्च, बस फॉलो करें ये सिंपल किचन टिप्स

क्यों जल्दी खराब हो जाती है हरी मिर्च ?

अक्सर हम देखते हैं कि हरी मिर्च फ्रिज में रखने के कुछ ही दिनों में नरम या खराब हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण नमी (moisture) होता है। ज्यादा नमी से मिर्च में फंगस लगने लगता है और वह जल्दी सड़ने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि मिर्च लंबे समय तक ताजा रहे, तो स्टोर करने का सही तरीका जानना बहुत जरूरी है।