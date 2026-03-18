Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More
फोटो

10–15 दिन तक फ्रेश रहेंगी हरी मिर्च, बस फॉलो करें ये सिंपल किचन टिप्स

अगर आपकी हरी मिर्च कुछ ही दिनों में खराब हो जाती है, तो इसकी वजह नमी हो सकती है। सही तरीके से स्टोर करने पर आप इन्हें 10–15 दिन तक आसानी से ताजा रख सकते हैं।

Shubhangi GuptaMar 18, 2026 03:40 pm IST
1/8

क्यों जल्दी खराब हो जाती है हरी मिर्च ?

अक्सर हम देखते हैं कि हरी मिर्च फ्रिज में रखने के कुछ ही दिनों में नरम या खराब हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण नमी (moisture) होता है। ज्यादा नमी से मिर्च में फंगस लगने लगता है और वह जल्दी सड़ने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि मिर्च लंबे समय तक ताजा रहे, तो स्टोर करने का सही तरीका जानना बहुत जरूरी है।

2/8

मिर्च को धोकर ना रखें

हरी मिर्च को स्टोर करने से पहले कभी भी धोना नहीं चाहिए। धोने से मिर्च पर पानी की छोटी-छोटी बूंदें रह जाती हैं जो सड़ने की प्रक्रिया को तेज कर देती हैं। यह नमी मिर्च के अंदर तक पहुंचकर उसे नरम और खराब बना देती है। इसलिए मिर्च को हमेशा सूखा ही स्टोर करें।

3/8

डंठल (स्टेम) जरूर हटाएं

हरी मिर्च का डंठल वह जगह होती है जहां सबसे ज्यादा नमी जमा होती है। यही से खराब होने की शुरुआत होती है। अगर आप स्टेम हटाकर मिर्च को स्टोर करेंगे, तो उसमें नमी कम जमा होगी। इससे मिर्च ज्यादा समय तक ताजा रहेगी और जल्दी खराब नहीं होगी।

4/8

पेपर टॉवल का करें इस्तेमाल

मिर्च को स्टोर करते समय कंटेनर में पेपर टॉवल जरूर रखें। पेपर टॉवल अतिरिक्त नमी को सोख लेता है और मिर्च को सूखा बनाए रखता है। फ्रिज में भी सब्जियां हल्की नमी छोड़ती हैं, जिसे पेपर टॉवल आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे मिर्च चिपचिपी या फफूंदी वाली नहीं होती।

5/8

एयरटाइट कंटेनर में रखें

हरी मिर्च को खुले में रखने से वह जल्दी खराब हो सकती है। इसलिए इन्हें हमेशा एयरटाइट कंटेनर में रखें। कंटेनर के अंदर पेपर टॉवल डालना ना भूलें। इससे हवा और नमी का संतुलन बना रहता है। सही तरीके से बंद कंटेनर मिर्च को लंबे समय तक फ्रेश बनाए रखने में मदद करता है।

6/8

फ्रिज के वेजिटेबल सेक्शन में रखें

हरी मिर्च को हमेशा फ्रिज के वेजिटेबल ड्रॉअर में रखें। यह हिस्सा खासतौर पर सब्जियों के लिए बनाया जाता है जहां नमी और तापमान संतुलित रहता है। यहां रखने से मिर्च ना ज्यादा सूखती है और ना ही ज्यादा गीली होती है। इससे उसकी फ्रेशनेस लंबे समय तक बनी रहती है।

7/8

नमी और हवा का सही संतुलन

हरी मिर्च को ताजा रखने के लिए नमी और हवा का सही बैलेंस बहुत जरूरी है। ज्यादा नमी मिर्च को खराब करती है और बहुत ज्यादा सूखापन उसे सख्त बना देता है। इसलिए पेपर टॉवल, एयरटाइट कंटेनर और सही जगह पर स्टोर करना जरूरी है। ये तीनों चीजें मिलकर मिर्च को लंबे समय तक ताजा रखती हैं।

8/8

10–15 दिन तक रहेंगी ताजा

अगर आप इन सभी टिप्स को सही तरीके से फॉलो करेंगे, तो आपकी हरी मिर्च 10–15 दिन तक आसानी से ताजा रह सकती है। अब आपको बार-बार मिर्च खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही स्टोरेज से आप पैसे भी बचा सकते हैं और खाना भी हमेशा ताजा बना सकते हैं।

Kitchen Tips
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइल10–15 दिन तक फ्रेश रहेंगी हरी मिर्च, बस फॉलो करें ये सिंपल किचन टिप्स