Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो

होली से पहले ही मिलने लगता है मिलावटी मावा, खरीदते समय ऐसे करें असली-नकली की पहचान

होली आने से पहले बाजार में मिलावटी मावा मिलने लगता है। बाजार वाले मावा में खूब मिलावट हो रही है और इसमें स्टार्च मिलाया जाता है। ऐसे में आप असली मावा की पहचान करने के कुछ टिप्स जान लें।

Deepali SrivastavaFeb 16, 2026 11:47 am IST
1/8

होली के लिए मावा

होली का त्योहार आने से पहले ही बाजार में मावा बिकना शुरू हो जाता है। होली में गुजिया और अन्य व्यंजनों को बनाने के लिए मावा की जरूरत पड़ती है। ऐसे में दुकानदार भारी मात्रा में मावा बनाकर रख लेते हैं लेकिन आजकल मावा असली है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप जो मावा खरीद रहे हैं क्या वो असली है, ये जानने के लिए आप कुछ तरीकों से जांच कर सकते हैं। मावा की प्योरिटी टेस्ट करने के लिए कुछ टिप्स हम आपको बताने जा रहे हैं।

2/8

क्या होती है मिलावट

नकली मावा बनाने में स्टार्च, आयोडीन, सिंघाड़े का आटा और आलू मिलाया जाता है, ताकि उसका वजन बढ़ सके। इन सभी चीजों से बना मावा भी देखने में बिल्कुल असली लगता है, जिसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। चलिए आपको नकली मावा की पहचान करने के तरीके बताते हैं।

3/8

आयोडीन टेस्ट

गर्म पानी लें और उसमें चुटकीभर नमक डालें। फिर इसमें थोड़ा सा मावा लेकर डालें। अगर मावा का कलर बदलकर नीला हो रहा है, तो ये नकली मावा है और इसमें आयोडीन या स्टार्च मिक्स किया गया है।

4/8

खाकर चेक करें

असली मावा खाते समय दूध का स्वाद आता है और मुंह में चिपकता भी नहीं है। लेकिन नकली मावा मुंह में चिपक जाता है और इसमें अजीब सा टेस्ट आता है।

5/8

केमिकल टेस्ट

किसी भी लैब या दुकान से सल्फरिक एसिड लें और उसे गर्म पानी में घोल दें। अब इसमें मावा लेकर डालें और मिलाएं। अगर मावा का कलर बदलकर बैगनी हो रहा है, तो ये नकली है।

6/8

चीनी से चेक करें

मावा को थोड़ा सा पकाएं और उसमें चीनी डाल दें। अगर मावा पानी छोड़ने लगे, तो समझ लें ये नकली है। असली मावा कभी भी पानी नहीं छोड़ता है। इसमें कड़ा और चिकनापन होता है।

7/8

हथेली पर रगड़ें

मावा को लेकर हथेली पर रगड़ें। असली मावा हमेशा तेलयुक्त और चिकना होता है। अगर मावा नकली होगा, तो खुरदुरा और सूखा लगेगा। साथ ही इसकी खुशबू भी अजीब से आती है।

8/8

नकली मावा खाने के नुकसान

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, नकली मावा खाने से किडनी और लिवर पर सीधा असर होता है। इससे पेट में दर्द भी हो सकता है और उल्टी, दस्त जैसी समस्या हो सकती है।

Kitchen Tips
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलहोली से पहले ही मिलने लगता है मिलावटी मावा, खरीदते समय ऐसे करें असली-नकली की पहचान
;;;