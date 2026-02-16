होली से पहले ही मिलने लगता है मिलावटी मावा, खरीदते समय ऐसे करें असली-नकली की पहचान

होली के लिए मावा

होली का त्योहार आने से पहले ही बाजार में मावा बिकना शुरू हो जाता है। होली में गुजिया और अन्य व्यंजनों को बनाने के लिए मावा की जरूरत पड़ती है। ऐसे में दुकानदार भारी मात्रा में मावा बनाकर रख लेते हैं लेकिन आजकल मावा असली है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप जो मावा खरीद रहे हैं क्या वो असली है, ये जानने के लिए आप कुछ तरीकों से जांच कर सकते हैं। मावा की प्योरिटी टेस्ट करने के लिए कुछ टिप्स हम आपको बताने जा रहे हैं।