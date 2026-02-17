बच्चे को लगी जंक फूड की लत इन 7 तरीकों से छुड़ाएं, कुछ दिनों में खाने लगेगा हेल्दी खाना

आजकल के बच्चों को कुछ भी सिखाना नहीं पड़ता है, वो खुद ही समझ लेते हैं क्या खाना है और क्या देखना है। जंक फूड लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है और हम खुद भी कभी न कभी इसे खा लेते हैं। ऐसे में बच्चों को भी इसका स्वाद मिलता है और ये काफी टेस्टी लगता। जंक फूड सेहत के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है लेकिन बच्चों को धीरे-धीरे इसकी लत लग जाती है। अगर आपका बच्चा भी घर का खाना छोड़कर सिर्फ पिज्जा, बर्गर मांगता रहता है, तो कुछ तरीकों से उसकी लत आप छुड़ा सकते हैं। चलिए आपको आसान तरीके बताते हैं।
बच्चा अगर टीवी देखता है, तो उसमें उसे सब्जी और फलों के फायदों के बारे में दिखाएं। कई बार बच्चे इससे मोटिवेट हो जाते हैं और फल-सब्जियों को खाना शुरू कर देते हैं। सब्जी-फल उन्हें उबालकर या फिर काटकर प्लेट में सजाकर खाने के लिए दें।
अगर पिज्जा की डिमांड ज्यादा होती है, तो रोटी वाला पिज्जा घर पर बनाएं। पिज्जा वाला सॉस लें और उसे रोटी पर लगाएं। फिर इस पर चीज, सब्जियों को सजाकर माइक्रोवेव में सेंक लें। रोटी वाला पिज्जा बच्चे आसानी से खा लेंगे और उन्हें स्वाद भी वही मिलेगा।
किराने के सामान में से स्नैक्स वाले आइटम को हटाएं। स्नैक्स सामने रहेंगे, तो बच्चा उन्हें खाने के लिए मांगता रहेगा। बच्चे 2-3 दिन में कोई भी चीज भूल जाते हैं। अगर आप कुछ दिनों तक घर से चिप्स, बर्गर, पिज्जा हटा देंगी, तो वह खुद ही इसे भूल जाएंगे। भूख लगने पर फिर बच्चा घर का खाना ही खाएगा।
बच्चा एकदम से प्लेट भर खाना नहीं खाएगा। ऐसे में आप रसगुल्ला, पनीर, स्वीट कॉर्न, ओट्स जैसी चीजें उसे खाने के लिए दें। आलू या वेज सैंडविच भी बनाकर खिला सकते हैं। शक्कर वाला पराठा भी ऑप्शन में ट्राई करें।
बच्चे कलरफुल चीजें काफी पसंद करते हैं और उन्हें प्लेट भी वैसी ही चाहिए। इसके लिए आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी के साथ खीरा, टमाटर, प्याज, मूली को सजाएं। इससे बच्चे को देखने में अच्छा लगेगा और वो खाने भी लगेगा।
नाश्ते में कोशिश करें कि बच्चे को अंडा या चीला खिलाएं। अंडे का ऑमलेट, हाफ फ्राई बनाकर खिलाएं। अंडे के साथ एक ब्रेड दे सकते हैं। इसके अलावा रवे या बेसन का चीला, इडली, डोसा भी ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं।
बच्चे के साथ आपको भी जंक फूड खाना बंद करना होगा। अगर बच्चा आपको खाते देखेगा, तो फिर से वही मांगने लगेगा। बच्चे को समझाएं कि वह हेल्दी नहीं है और 2-3 महीने में कोई दिन तय करें, जिसमें फास्ट फूड खाने का ऑप्शन दें। ऐसे में बच्चा हेल्दी फूड खाने लगेगा और उसे ये भी तसल्ली रहेगी कि मुझे फास्ट फूड मिलेगा। बच्चे की जिद पर उसे पिज्जा, बर्गर, मैगी बिल्कुल न खिलाएं। कुछ दिनों तक ये रूटीन करके देखें, आपका बच्चा जंक फूड खाना छोड़ देगा।