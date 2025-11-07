बिस्तर और सोफों में खटमल ने घर बना लिया तो इन तरीकों से पाएं छुटकारा

घर की साफ-सफाई बेहद जरूरी है। जरा सी लापरवाही की वजह से कीड़े-मकोड़े घर बना लेते हैं। ये कीड़े सेहत के लिए खतरनाक होते हैं। इनसे बीमार होने का डर तो रहता ही है साथ ही स्किन को भी नुकसान होता है। जैसे बिस्तर में छिपे खटमल अक्सर शरीर पर काटकर लाल चकत्ते छोड़ जाते हैं और उनमे खुजली, इंफेक्शन होने लगता है। काफी सारे लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके बेड, रजाई, कंबल और सोफों के कोनों में खटमल ने घर बना लिया है। अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हो कि बिस्तर पर आराम करने जाएं और कुछ काट ले या फिर लाल चकत्ते उभर आएं। तो ये बिस्तर में खटमल की निशानी है। जिसे साफ करना बेहद जरूरी है। लेकिन आजकल के खटमल भी तरह-तरह की केमिकल से स्ट्रांग हो गए हैं और आसानी से नहीं मरते। लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं जो खटमल को मारने और घर से सफाया करने में मदद करते हैं।
खटमल को मारने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है बस ये काम करना है। सबसे पहले किसी भी ब्लीचिंग एजेंट वाले डिटर्जेंट पाउडर को लें और उसमे डिटॉल मिला दें। पानी में डिटर्जेंट घोलने के साथ उसमे पानी की आधी से थोड़ी कम मात्रा में डिटॉल मिला दें। अब इस घोल को स्प्रे बोतल में भरकर बिस्तर, गद्दा, रजाई पर डालें। बेड के कोनों पर स्प्रे करें।
काफी सारे कीड़े-मकोड़ों को भगाने के लिए धूप ही काफी होती है। स्प्रे मारने के बाद खटमल वाले बिस्तर को धूप में रखें। जिससे तेज धूप से खटमल मर जाएं और बिस्तर छोड़ दें। स्प्रे की तेज गंध इन्हें बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर देगी।
अगर खटमल गद्दों या रजाई के अंदर घर बना लिए हैं। या सोफे की गद्दी और फोम में घर बना लिए हैं तो स्मार्ट तरीका यूज करें। इंजेक्शन लेकर उसमे ये घोल भरें और रजाई, गद्दा, सोफा के अंदर इंजेक्ट करें। जिससे सोफा के अंदर मौजूद खटमल बाहर निकल सकें।
अगर कहीं से मिल जाए तो मिट्टी का तेल लेकर उसे इंजेक्शन की मदद से बेड के कोनों में या फिर जिन जगहों पर स्प्रे काम नहीं कर पा रहा। वहां पर मिट्टी का तेल इंजेक्शन में भरकर इंजेक्ट कर दें। ऐसा करने से भी खटमल से छुटकारा मिलेगा।
नेफ्थलीन यानी फिनायल वाली गोलियों को पाउडर बनाकर पानी में घोल लें। साथ ही इसमे डिटॉल मिला दें। इस स्प्रे का यूज खटमल वाली जगहों पर स्प्रे करने में करें। इससे खटमल तेजी से भागेंगे।
खटमल भगाने के लिए देसी उपाय खोज रहे हैं तो नमक भी बड़े काम का होता है। बस बिस्तर के ऊपर छिड़क दें। अगर कहीं कोनों में छिपे हैं तो बस नमक का घोल बनाकर उसे स्प्रे करें। खटमल तेजी से बाहर निकलने लगेंगे और खटमल से छुटकारा मिलेगा।