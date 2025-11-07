बिस्तर और सोफों में खटमल ने घर बना लिया तो इन तरीकों से पाएं छुटकारा

खटमल कैसे भगाएं

घर की साफ-सफाई बेहद जरूरी है। जरा सी लापरवाही की वजह से कीड़े-मकोड़े घर बना लेते हैं। ये कीड़े सेहत के लिए खतरनाक होते हैं। इनसे बीमार होने का डर तो रहता ही है साथ ही स्किन को भी नुकसान होता है। जैसे बिस्तर में छिपे खटमल अक्सर शरीर पर काटकर लाल चकत्ते छोड़ जाते हैं और उनमे खुजली, इंफेक्शन होने लगता है। काफी सारे लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके बेड, रजाई, कंबल और सोफों के कोनों में खटमल ने घर बना लिया है। अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हो कि बिस्तर पर आराम करने जाएं और कुछ काट ले या फिर लाल चकत्ते उभर आएं। तो ये बिस्तर में खटमल की निशानी है। जिसे साफ करना बेहद जरूरी है। लेकिन आजकल के खटमल भी तरह-तरह की केमिकल से स्ट्रांग हो गए हैं और आसानी से नहीं मरते। लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं जो खटमल को मारने और घर से सफाया करने में मदद करते हैं।