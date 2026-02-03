छोटा बेडरूम दिखने लगेगा बड़ा, 7 तरीकों से करें डेकोरेशन, होटल रूम जैसा मिलेगा लुक

छोटा बेडरूम अक्सर लोग ऐसे सामान और डेकोरेटिव आइटम्स से भर लेते हैं कि वह और छोटा दिखने लगता है। हमेशा कमरे में कम चीजें रखनी चाहिए, जिससे स्पेस दिखे और कमरा भी सुंदर लगे। अगर आपका बेडरूम छोटा है, तो उसे सजाने के लिए कुछ आइडिया हम आपको दे रहे हैं। इन्हें अपनाने के बाद आपका रूम बड़ा दिखेगा और सुंदर भी।
कमरे में हमेशा हल्के रंग से पुताई करवाएं। ज्यादा चटक या आंखों में चुभने वाले रंग कमरे को छोटा दिखाते हैं। हल्के और शांत दिखने वाले कलर्स से पुताई करवाएं। इंटीरियर थोड़ा उभरा हुआ करवा सकते हैं, जिससे दीवारों का लुक अच्छा लगे।
कमरे की दीवार पर किसी एक साइड ही पेंटिंग या फैमिली फोटो लगाएं। चारों ओर दीवार पर कुछ भी लटकाने से लुक खराब हो जाता है और ये कमरे को छोटा दिखाता है। बेड के ऊपर फैमिली फोटो या कोई सीनरी पेंटिंग लगवाएं।
कमर में बेड के साइड में टेबल रखें, जिससे आपकी छोटी-मोटी चीजें टेबल के अलमारियों में रहें। साइड टेबल पर लैंप सजाएं या कोई फ्लॉवर वॉस सजा सकते हैं। इससे रूम को थोड़ा एस्थेटिक लुक मिलेगा।
कमरे की खिड़कियों और दरवाजों पर पर्दे अच्छे डिजाइन व कलर के लगवाएं। रूम के पेंट के कलर के हिसाब से कन्ट्रास्ट या फिर मैचिंग में पर्दे लगवाएं। पर्दों से भी कमरे का लुक बदल जाएगा।
कमरे को बड़ा और स्पेशियस रखना है, तो सामान रखने वाले फर्नीचर चुनें। जैसे बेड बॉक्स, स्लाइडिंग सोफा, छोटी अलमारियां वगैरह। इससे आप सारा सामान बेड के अंदर रख सकते हैं, बाहर कुछ भी बिखरा नहीं दिखेगा।
बेड के नीचे हमेशा डार्क कलर की कालीन बिछाएं। इससे कमरे में एंट्री करने पर आपको बेड वाला एरिया लंबा दिखेगा। ये सिर्फ आंखों का धोखा होता है, क्योंकि यहां पर सारा खेल रंग का है। कालीन से रॉयल फील भी मिलेगा।
बेड पर सिर्फ 2 नहीं बल्कि छोटे-छोटे कुशन भी रखें। इससे आपको आराम मिलेगा और देखने में ये सुंदर लगता है। इसके अलावा बेड पर बिछी चादर सही ढंग से और ब्लैंकेट हमेशा फोल्ड करके रखें। इससे कमरा साफ दिखता है।