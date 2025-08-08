'अकेलापन बहुत सताता है, कोई दोस्त भी नहीं है'.. प्रेमानंद जी महाराज का जवाब आंखे खोल देगा!

आप में से कई लोगों को लगता होगा कि वो अकेले हैं। कई बार ये अकेलापन काटने को दौड़ता होगा। कभी-कभार लगता होगा कि कहीं मुझमें ही तो कोई कमी नहीं, आखिर क्यों कोई मेरा सच्चा दोस्त नहीं बनता? ऐसे कई उलझे सवालों का जवाब देते हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज। उनके सत्संग में आए एक सज्जन का ठीक यही सवाल था। महाराज जी ने उन्हें क्या सलाह दी, ये आपको भी जरूर जानना चाहिए।
प्रेमानंद जी महाराज सज्जन का सवाल सुनते ही मुस्कुराते हैं और कहते हैं 'तुम चाहते हो भीड़ मिले और मैं सोचता हूं कि कुछ अकेलापन मिल जाए'। महाराज जी कहते हैं कि अकेलापन कोई बुरी चीज नहीं बल्कि अच्छी चीज है, बशर्ते आपको इसे संभालना आ जाए।
श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भीड़ से लाख गुना अच्छा अकेलापन है। ना आपको कोई डिस्टर्ब करता है ना कोई टेंशन लेनी पड़ती है। बस अपने मन की मस्ती में रहो। जब आप अकेले खुश रहना सीख जाएंगे, तो उससे बड़ा आनंद आपको कहीं नहीं आएगा।
सत्संग में आए सज्जन कहते हैं कि मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। इसपर महाराज जी कहते हैं कि आपको किसी दोस्त की जरूरत है भी नहीं। किसी को दोस्त बनाना ही है, तो भगवान को बनाओ। वो आपके जीवन में दोस्त की तरह आएंगे। बाकी दुनिया वालों की दोस्ती में ना पड़े तो ही अच्छा है।
प्रेमानंद जी महाराज आगे कहते हैं कि ये संसार छल-कपट से भरा हुआ है। यहां किसी से दोस्ती करने का कोई फायदा नहीं है। किसी को दोस्त बना भी लोगे तो आपकी मानसिक शांति और सुकून भी चला जाएगा। यहां लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए जुड़ते हैं, इसलिए बेहतर है उनके चक्कर में ना पड़ें।
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अकेलेपन को लोग उबाऊ समझते हैं, जो सबसे बड़ी भूल है। दरअसल लोगों को अकेले रहना ही नहीं आता। वरना अकेलेपन में जो मानसिक शांति है, उससे बेहतर तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। बशर्ते व्यक्ति अकेलेपन को संभालना सीख जाए।
श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अकेलेपन में तो असली आनंद है। आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता और आप भगवान का चिंतन भी अच्छी तरह कर पाते हैं। लोगों का भगवान से संबंध उतना गहरा नहीं है, इसलिए उन्हें कोई प्रकट रूप में चाहिए होता है। वरना तो अकेलेपन में जो शांति, सुकून और भक्ति है वो कहीं नहीं।