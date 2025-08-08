'अकेलापन बहुत सताता है, कोई दोस्त भी नहीं है'.. प्रेमानंद जी महाराज का जवाब आंखे खोल देगा!

अकेलापन बहुत सताता है तो क्या करें?

आप में से कई लोगों को लगता होगा कि वो अकेले हैं। कई बार ये अकेलापन काटने को दौड़ता होगा। कभी-कभार लगता होगा कि कहीं मुझमें ही तो कोई कमी नहीं, आखिर क्यों कोई मेरा सच्चा दोस्त नहीं बनता? ऐसे कई उलझे सवालों का जवाब देते हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज। उनके सत्संग में आए एक सज्जन का ठीक यही सवाल था। महाराज जी ने उन्हें क्या सलाह दी, ये आपको भी जरूर जानना चाहिए।