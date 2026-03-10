आपकी सब्जी में भी फट जाती है दही? नोट करें ये 7 टिप्स, कभी खराब नहीं होगी ग्रेवी!

सब्जी में दही डालने पर नहीं फटेगी, फॉलो करें टिप्स

दही डालकर काफी सारी सब्जियां बनाई जाती हैं, जो खाने में खूब टेस्टी लगती हैं। इसे डालने से हल्की सी खटास एड होती है और सब्जी की ग्रेवी को क्रीमी टेक्सचर मिलता है। लेकिन एक समस्या भी जरूर आती है, वो है दही का फटना। किसी भी ग्रेवी में दही एड करने पर वो फट जाती है, जिससे टेक्सचर भी बिगड़ जाता है और वो स्वाद भी नहीं आता। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है लेकिन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ये बातें ध्यान रहेंगी तो ग्रेवी एकदम परफेक्ट बनेगी और दही फटेगी भी नहीं।